Rescatan tigre de bengala y detienen a un hombre en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán incautó armas de fuego y remitió al detenido al Ministerio Público tras el operativo en Uruapan y Peribán.

Elementos de la Fiscalía General de Michoacán, la Guardia Civil, el Ejército y la Profepa durante el operativo interinstitucional en Uruapan y Peribán.

El despliegue fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con la participación de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y derivó en la detención de un hombre. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelve su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Michoacán, a 25 de septiembre de 2026.- Un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con la participación de los tres niveles de gobierno, derivó en el rescate de un tigre de bengala, un mono araña y dos loros nuca amarilla en condiciones de maltrato, así como en el aseguramiento de dos armas de fuego y la detención de un hombre, de acuerdo con la corporación.

El despliegue fue realizado por la Policía de Investigación de la FGE y de la Subsecretaría de Investigación Especializada, con el apoyo de la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En un predio sobre la carretera Carapán-Playa Azul, en el municipio de Peribán, los agentes aseguraron a un tigre de bengala (Panthera tigris) con baja condición corporal, falta de higiene en su entorno y niveles severos de estrés.

En una finca de la calle Francisco Villa, en el mismo municipio, fue asegurado un mono araña en confinamiento, con cuadros de obesidad derivados del espacio reducido en el que se encontraba, además de dos loros nuca amarilla (Amazona auropalliata). En ese domicilio también fue incautada un arma larga.

En un inmueble de la calle Primero de Mayo fue detenido Antonio de Jesús "N", quien fue encontrado en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los cuatro ejemplares quedaron bajo tutela y valoración especializada de la Profepa, que los resguardará en las instalaciones del zoológico de Morelia para su rehabilitación.

El detenido, las armas aseguradas y los inmuebles intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integra las carpetas de investigación correspondientes para definir la situación legal de los involucrados.

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