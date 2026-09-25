San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad, en sesión ordinaria, una reforma al Reglamento Interior del Ayuntamiento que transforma la Comisión de Asuntos de la Juventud en la nueva Comisión de Asuntos de la Juventud y el Deporte.
El dictamen, presentado por la Comisión de Gobernación, retoma la iniciativa que originalmente presentó el regidor Oscar Sandoval García, "El Gallo".
La reforma no generó gasto adicional para el erario municipal.
La Comisión de Gobernación optó por ampliar la estructura ya existente en el organigrama municipal, en lugar de abrir una comisión nueva. Con el cambio, el Ayuntamiento gana sustento legal para diseñar e implementar programas de activación física dirigidos de manera exclusiva a la niñez y a los adultos mayores, sectores que antes no estaban contemplados en las facultades de la comisión.
Sandoval planteó a los integrantes de la comisión reconfigurada iniciar de inmediato un diagnóstico de campo sobre las condiciones físicas de las unidades y espacios deportivos del municipio.
El énfasis, dijo, debe recaer en comunidades rurales y delegaciones periféricas, donde varios espacios enfrentan vandalismo, falta de alumbrado y abandono.
El llamado del regidor coincide con las semanas de análisis y diseño del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027. Con un informe técnico sobre el estado de las canchas en las comunidades, sostuvo Sandoval, el Cabildo podrá etiquetar recursos precisos el próximo año para la infraestructura deportiva de las delegaciones.