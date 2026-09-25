Cabildo crea Comisión de Juventud y Deporte en San Juan del Río

El regidor Oscar Sandoval pidió un diagnóstico urgente de canchas y unidades deportivas para etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos 2027.

Entrevista a un funcionario municipal de San Juan del Río sobre la nueva Comisión de Juventud y Deporte aprobada por el Cabildo

Un integrante del Ayuntamiento de San Juan del Río atiende a medios de comunicación luego de que el Cabildo aprobara la creación de la Comisión de Asuntos de la Juventud y el Deporte.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad, en sesión ordinaria, una reforma al Reglamento Interior del Ayuntamiento que transforma la Comisión de Asuntos de la Juventud en la nueva Comisión de Asuntos de la Juventud y el Deporte.

El dictamen, presentado por la Comisión de Gobernación, retoma la iniciativa que originalmente presentó el regidor Oscar Sandoval García, "El Gallo".

La reforma no generó gasto adicional para el erario municipal.

La Comisión de Gobernación optó por ampliar la estructura ya existente en el organigrama municipal, en lugar de abrir una comisión nueva. Con el cambio, el Ayuntamiento gana sustento legal para diseñar e implementar programas de activación física dirigidos de manera exclusiva a la niñez y a los adultos mayores, sectores que antes no estaban contemplados en las facultades de la comisión.

Sandoval planteó a los integrantes de la comisión reconfigurada iniciar de inmediato un diagnóstico de campo sobre las condiciones físicas de las unidades y espacios deportivos del municipio.

El énfasis, dijo, debe recaer en comunidades rurales y delegaciones periféricas, donde varios espacios enfrentan vandalismo, falta de alumbrado y abandono.

El llamado del regidor coincide con las semanas de análisis y diseño del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027. Con un informe técnico sobre el estado de las canchas en las comunidades, sostuvo Sandoval, el Cabildo podrá etiquetar recursos precisos el próximo año para la infraestructura deportiva de las delegaciones.

gobierno cabildo juventud

Reciente

Benjamín Netanyahu habla ante la Asamblea General de la ONU durante su discurso del 24 de septiembre de 2026
Internacional

Netanyahu llama "la mayor mentira del siglo" acusación de genocidio

El primer ministro israelí acusó a Irán, defendió la anexión de Cisjordania y rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza ante la Asamblea General.

Minimoto Sharmax Mini Banana 140 en amarillo y negro con asiento acolchado y amortiguadores traseros dobles
México

En México, la nueva minimoto de Sharmax acaba de recaudar $10 millones de dólares en preventas

Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia votan en sesión sobre la iniciativa para renombrar al Poder Judicial de Querétaro, 25 de septiembre de 2026.
Legislatura

Iniciativa busca devolver al Poder Judicial su nombre de 1826

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia remitió la iniciativa a los 18 ayuntamientos del estado para su análisis formal.

Elementos de la Fiscalía General de Michoacán, la Guardia Civil, el Ejército y la Profepa durante el operativo interinstitucional en Uruapan y Peribán.
Seguridad

Rescatan tigre de bengala y detienen a un hombre en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán incautó armas de fuego y remitió al detenido al Ministerio Público tras el operativo en Uruapan y Peribán.