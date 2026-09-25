Sinaloa, 25 de septiembre de 2026.- Fuerzas federales detuvieron a ocho personas y aseguraron 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal y 415 pastillas de fentanilo en siete acciones operativas en Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado conjunto.

En las intervenciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC, en coordinación con autoridades estatales. De acuerdo con la dependencia, el reforzamiento en el municipio fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum y acordado por el Gabinete de Seguridad para fortalecer la presencia territorial y las capacidades operativas en la región.

En el poblado El Quelite, elementos de la SSPC fueron agredidos con disparos durante recorridos de seguridad. Repelieron la agresión y detuvieron a seis personas, entre ellas Erik Samuel "N", a quien las autoridades identifican como operador de una célula delictiva. En el sitio se aseguraron dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.

Las acciones operativas federales en Mazatlán se desarrollaron en El Quelite, Veranos, Siqueros y la caseta de cobro Vainillo II, con un saldo de ocho detenidos. SSPC

Personal del Ejército Mexicano, Marina y SSPC detuvo a una persona durante patrullajes en inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II, con un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos.

En el poblado Veranos, civiles armados dispararon contra elementos de Marina. Los marinos aseguraron cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores.

El mayor volumen de munición apareció en el poblado Siqueros: mil 840 cartuchos, además de cinco armas largas y 20 cargadores, localizados por personal de Marina, Defensa, GN y Policía Estatal en recorridos terrestres de vigilancia.

Los operativos federales en Mazatlán dejaron el aseguramiento de 19 armas de fuego y más de 2 mil cartuchos; en inmediaciones de la caseta Vainillo II, Ejército, Marina y SSPC detuvieron a una persona con un arma larga y un arma corta. El detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia firme. SSPC

Otra intervención de la SSPC, derivada de labores de inteligencia e investigación, permitió localizar 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal en inmediaciones de El Quelite, que fueron inhabilitados en el lugar.

Elementos de la SSPC detuvieron en flagrancia a José Luis "N", a quien la dependencia señala como integrante de una célula delictiva y relaciona con homicidios y delitos de alto impacto. Le aseguraron un arma larga, un cargador y dosis de droga.

Las 415 pastillas de fentanilo fueron aseguradas por la SSPC, en coordinación con Defensa y Marina, durante las acciones desplegadas en el municipio.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. El Gabinete de Seguridad informó que mantendrá las operaciones coordinadas en Mazatlán.