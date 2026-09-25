Detienen a ocho en Mazatlán; aseguran 19 armas y 14 explosivos

Elementos de la SSPC y la Marina fueron atacados en El Quelite y Veranos; también se aseguraron 415 pastillas de fentanilo y más de 2 mil cartuchos.

Seis hombres con el rostro cubierto, presentados por la SSPC tras operativos federales en Mazatlán, Sinaloa
Fuerzas federales detuvieron a ocho personas en siete acciones operativas en Mazatlán, seis de ellas en el poblado El Quelite tras una agresión armada contra elementos de la SSPC. Todos se presumen inocentes mientras no exista una sentencia firme.
SSPC
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Sinaloa, 25 de septiembre de 2026.- Fuerzas federales detuvieron a ocho personas y aseguraron 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal y 415 pastillas de fentanilo en siete acciones operativas en Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado conjunto.

En las intervenciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC, en coordinación con autoridades estatales. De acuerdo con la dependencia, el reforzamiento en el municipio fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum y acordado por el Gabinete de Seguridad para fortalecer la presencia territorial y las capacidades operativas en la región.

En el poblado El Quelite, elementos de la SSPC fueron agredidos con disparos durante recorridos de seguridad. Repelieron la agresión y detuvieron a seis personas, entre ellas Erik Samuel "N", a quien las autoridades identifican como operador de una célula delictiva. En el sitio se aseguraron dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.

Hombre detenido con el rostro cubierto, difundido por el Gabinete de Seguridad tras operativos en Mazatl\u00e1n Las acciones operativas federales en Mazatlán se desarrollaron en El Quelite, Veranos, Siqueros y la caseta de cobro Vainillo II, con un saldo de ocho detenidos. SSPC

Personal del Ejército Mexicano, Marina y SSPC detuvo a una persona durante patrullajes en inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II, con un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos.

En el poblado Veranos, civiles armados dispararon contra elementos de Marina. Los marinos aseguraron cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores.

El mayor volumen de munición apareció en el poblado Siqueros: mil 840 cartuchos, además de cinco armas largas y 20 cargadores, localizados por personal de Marina, Defensa, GN y Policía Estatal en recorridos terrestres de vigilancia.

Detenido junto a elementos de Marina, Ej\u00e9rcito y SSPC, con armas y cartuchos asegurados en operativo en Mazatl\u00e1n Los operativos federales en Mazatlán dejaron el aseguramiento de 19 armas de fuego y más de 2 mil cartuchos; en inmediaciones de la caseta Vainillo II, Ejército, Marina y SSPC detuvieron a una persona con un arma larga y un arma corta. El detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia firme. SSPC

Otra intervención de la SSPC, derivada de labores de inteligencia e investigación, permitió localizar 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal en inmediaciones de El Quelite, que fueron inhabilitados en el lugar.

Elementos de la SSPC detuvieron en flagrancia a José Luis "N", a quien la dependencia señala como integrante de una célula delictiva y relaciona con homicidios y delitos de alto impacto. Le aseguraron un arma larga, un cargador y dosis de droga.

Las 415 pastillas de fentanilo fueron aseguradas por la SSPC, en coordinación con Defensa y Marina, durante las acciones desplegadas en el municipio.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. El Gabinete de Seguridad informó que mantendrá las operaciones coordinadas en Mazatlán.

seguridad sucesos criminalidad sinaloa

Reciente

Benjamín Netanyahu habla ante la Asamblea General de la ONU durante su discurso del 24 de septiembre de 2026
Internacional

Netanyahu llama "la mayor mentira del siglo" acusación de genocidio

El primer ministro israelí acusó a Irán, defendió la anexión de Cisjordania y rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza ante la Asamblea General.

Minimoto Sharmax Mini Banana 140 en amarillo y negro con asiento acolchado y amortiguadores traseros dobles
México

En México, la nueva minimoto de Sharmax acaba de recaudar $10 millones de dólares en preventas

Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia votan en sesión sobre la iniciativa para renombrar al Poder Judicial de Querétaro, 25 de septiembre de 2026.
Legislatura

Iniciativa busca devolver al Poder Judicial su nombre de 1826

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia remitió la iniciativa a los 18 ayuntamientos del estado para su análisis formal.

Consejeras y consejeros electorales del IEEQ durante la sesión virtual en la que se presentó el plan de trabajo del PREP para el proceso electoral 2026-2027 en Querétaro.
Querétaro

IEEQ fija plan de trabajo del PREP para el proceso 2026-2027

Cinco instituciones académicas proponen perfiles para integrar el comité técnico que asesorará el conteo preliminar del proceso electoral 2026-2027.