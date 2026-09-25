Prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Querétaro

Polo, huracán de categoría 5 en el Pacífico, figura entre los siete sistemas meteorológicos que Protección Civil prevé sobre el país.

Mapa del SMN con el huracán Polo y sistemas que generan lluvias en Querétaro y el país el 25 de septiembre

El pronóstico de la CNPC prevé lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Querétaro, mientras el huracán Polo se mantiene en categoría 5 en el Pacífico.

SMN-Conagua
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- El pronóstico de lluvias en Querétaro marca precipitaciones puntuales muy fuertes en zonas del estado, de acuerdo con el reporte de sistemas meteorológicos que difundió la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El mismo nivel aplica para zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo. En Nuevo León y Yucatán se esperan lluvias puntuales fuertes.

Las lluvias puntuales intensas se concentran en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

En el Pacífico, el mapa número 535 del SMN, con corte a las 06:00 horas, ubica al huracán Polo en categoría 5. Para Jalisco, Nayarit y Sinaloa, la CNPC prevé lluvias puntuales muy fuertes; para Baja California Sur, Michoacán y Colima, fuertes. El pronóstico agrega oleaje elevado y rachas fuertes de viento en las costas de estas entidades.

En el norte, Chihuahua tendrá lluvias puntuales muy fuertes y Durango y Sonora, fuertes. Los estados del noroeste registrarán ambiente vespertino caluroso.

Los chubascos alcanzan a Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México; en Aguascalientes, las lluvias serán aisladas.

Junto al huracán, la CNPC enlista el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, una vaguada en altura y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

El séptimo sistema es una zona de baja presión en el Pacífico, al sur del país, a la que el SMN asigna 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

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