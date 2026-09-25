Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- El pronóstico de lluvias en Querétaro marca precipitaciones puntuales muy fuertes en zonas del estado, de acuerdo con el reporte de sistemas meteorológicos que difundió la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El mismo nivel aplica para zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo. En Nuevo León y Yucatán se esperan lluvias puntuales fuertes.

Las lluvias puntuales intensas se concentran en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

En el Pacífico, el mapa número 535 del SMN, con corte a las 06:00 horas, ubica al huracán Polo en categoría 5. Para Jalisco, Nayarit y Sinaloa, la CNPC prevé lluvias puntuales muy fuertes; para Baja California Sur, Michoacán y Colima, fuertes. El pronóstico agrega oleaje elevado y rachas fuertes de viento en las costas de estas entidades.

En el norte, Chihuahua tendrá lluvias puntuales muy fuertes y Durango y Sonora, fuertes. Los estados del noroeste registrarán ambiente vespertino caluroso.

Los chubascos alcanzan a Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México; en Aguascalientes, las lluvias serán aisladas.

Junto al huracán, la CNPC enlista el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, una vaguada en altura y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

El séptimo sistema es una zona de baja presión en el Pacífico, al sur del país, a la que el SMN asigna 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.