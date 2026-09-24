San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- El Programa Municipalizado benefició este año a 200 productores del campo en San Juan del Río con una inversión conjunta superior a 8 millones de pesos, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia durante un encuentro con Comisariados Ejidales en el Foro San Juan del Portal del Diezmo, dentro de las actividades de su Quinto Informe de Gobierno.
Al encuentro asistieron el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Adrián Miranda Bárcenas; el secretario de Gobierno, Abel Espinoza Suárez, y el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Saldívar Trejo.
El director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez Cabrera, reportó por separado el avance del Programa Raíces del Agua: 129 hectáreas intervenidas con la participación de 11 ejidos.
El esquema, que JAPAM opera junto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para regenerar el entorno y recargar el acuífero, combina en un mismo territorio reforestación, construcción y rehabilitación de bordos de regulación, pozos de absorción, zanjas para conducir y retener escurrimientos, barreras vivas y de piedra acomodada, y conservación de suelos.
Cabrera Valencia añadió que los programas de trazabilidad y medicina preventiva permitieron identificar a más de 6 mil 500 cabezas de ganado y atender a 9 mil 900 animales en el último año.
Reportó además apoyo a 100 productores con encalado de suelos agrícolas, con una inversión de 285 mil pesos; atención a 368 productores en el registro o refrendo de sus patentes ganaderas, y el beneficio a 4 mil 360 integrantes de comunidades educativas mediante el Programa Escuelas Autosustentables.
El municipio también acompañó a productoras y productores en el registro de 46 marcas, un aviso comercial, un derecho de autor y un código de barras.
Cabrera Valencia describió a San Juan del Río como "la continuación de una historia muy bonita que ya tiene 495 años, casi 500" y llamó a que estos "cinco años y seis, abonen a San Juan".
Pidió que "los cambios, la modernidad, la tecnología o las modas, no impacten a nuestras comunidades de manera negativa" y a cuidar "la esencia de la cultura que nosotros tenemos, nuestra fe, nuestros buenos valores, la familia, el amor a la tierra".