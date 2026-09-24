Alcalde: Raíces del Agua interviene 129 hectáreas en 11 ejidos

El Programa Municipalizado benefició a 200 productores del campo con una inversión de cerca de 8 millones de pesos, de acuerdo con Roberto Cabrera Valencia.

Asistentes con sombreros llenan un auditorio en el encuentro del alcalde de San Juan del Río con comisariados ejidales, con mantas del quinto informe al fondo del escenario.

Ante comisariados ejidales, el alcalde reportó 129 hectáreas intervenidas con Raíces del Agua, programa en el que participan 11 ejidos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- El Programa Municipalizado benefició este año a 200 productores del campo en San Juan del Río con una inversión conjunta superior a 8 millones de pesos, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia durante un encuentro con Comisariados Ejidales en el Foro San Juan del Portal del Diezmo, dentro de las actividades de su Quinto Informe de Gobierno.

Al encuentro asistieron el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Adrián Miranda Bárcenas; el secretario de Gobierno, Abel Espinoza Suárez, y el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Saldívar Trejo.

El director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez Cabrera, reportó por separado el avance del Programa Raíces del Agua: 129 hectáreas intervenidas con la participación de 11 ejidos.

El esquema, que JAPAM opera junto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para regenerar el entorno y recargar el acuífero, combina en un mismo territorio reforestación, construcción y rehabilitación de bordos de regulación, pozos de absorción, zanjas para conducir y retener escurrimientos, barreras vivas y de piedra acomodada, y conservación de suelos.

Cabrera Valencia añadió que los programas de trazabilidad y medicina preventiva permitieron identificar a más de 6 mil 500 cabezas de ganado y atender a 9 mil 900 animales en el último año.

Reportó además apoyo a 100 productores con encalado de suelos agrícolas, con una inversión de 285 mil pesos; atención a 368 productores en el registro o refrendo de sus patentes ganaderas, y el beneficio a 4 mil 360 integrantes de comunidades educativas mediante el Programa Escuelas Autosustentables.

El municipio también acompañó a productoras y productores en el registro de 46 marcas, un aviso comercial, un derecho de autor y un código de barras.

Cabrera Valencia describió a San Juan del Río como "la continuación de una historia muy bonita que ya tiene 495 años, casi 500" y llamó a que estos "cinco años y seis, abonen a San Juan".

Pidió que "los cambios, la modernidad, la tecnología o las modas, no impacten a nuestras comunidades de manera negativa" y a cuidar "la esencia de la cultura que nosotros tenemos, nuestra fe, nuestros buenos valores, la familia, el amor a la tierra".

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