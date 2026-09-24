Querétaro clausura expansión de universidad criticada por vecinos

Macías dijo que la universidad debe cumplir obligaciones, entre ellas de movilidad, y pidió a la Federación agilizar los trabajos en la autopista México-Querétaro.

Fila de vehículos detenidos en una vialidad de Querétaro; el alcalde pidió a la Federación agilizar los trabajos en la autopista México-Querétaro.

Macías Olvera dijo que los dos carriles de la autopista México-Querétaro alteran la movilidad de Loma Dorada y Milenio y afectan a vecinos de El Marqués y El Mirador.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro clausuró la segunda etapa de expansión de una universidad de la que se quejaban vecinos, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.

Los vecinos se manifestaron y pidieron la intervención de la Secretaría de Movilidad municipal. Macías Olvera respondió que habrá atención y explicó que la universidad tiene obligaciones que cumplir, entre ellas en materia de movilidad; por eso la segunda etapa permanece clausurada.

Con independencia de ese caso, el alcalde dijo que el municipio ha exhortado a la Federación a agilizar y retomar los trabajos en la autopista México-Querétaro, donde los dos carriles alteran la movilidad de Loma Dorada y Milenio y afectan a vecinos de El Marqués y El Mirador.

El secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres, ya exigió a la Federación cumplir su trabajo para no afectar el día a día de los vecinos de la zona, recordó Macías Olvera, quien añadió que el municipio hace lo que le toca.

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