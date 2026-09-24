Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro clausuró la segunda etapa de expansión de una universidad de la que se quejaban vecinos, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.
Los vecinos se manifestaron y pidieron la intervención de la Secretaría de Movilidad municipal. Macías Olvera respondió que habrá atención y explicó que la universidad tiene obligaciones que cumplir, entre ellas en materia de movilidad; por eso la segunda etapa permanece clausurada.
Con independencia de ese caso, el alcalde dijo que el municipio ha exhortado a la Federación a agilizar y retomar los trabajos en la autopista México-Querétaro, donde los dos carriles alteran la movilidad de Loma Dorada y Milenio y afectan a vecinos de El Marqués y El Mirador.
El secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres, ya exigió a la Federación cumplir su trabajo para no afectar el día a día de los vecinos de la zona, recordó Macías Olvera, quien añadió que el municipio hace lo que le toca.