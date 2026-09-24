Dren Peñuelas: canal terminado y losa con casi 60% de avance

Felifer Macías dijo que el canal cuadruplica su capacidad, que la zona no registra afectaciones mayores y que la obra concluirá antes de lo previsto.

Canal pluvial del dren Peñuelas terminado en Querétaro, obra con losa al 60% de avance.

El canal pluvial del dren Peñuelas está terminado y cuadruplica la capacidad que tenía el año anterior, informó Felifer Macías.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- El canal pluvial del dren Peñuelas está terminado y cuadruplica la capacidad que tenía el año anterior, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.

Según el alcalde, esa capacidad ha permitido que la zona no tenga afectaciones mayores.

Macías Olvera ubicó la obra en su fase final: la losa, que funciona como techo del dren Peñuelas, lleva casi 60% de avance y la urbanización es la parte final del proyecto.

El municipio había previsto hasta 15 meses de trabajos; Macías Olvera dijo que la obra concluirá en menos de 12.

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