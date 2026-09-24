Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- El canal pluvial del dren Peñuelas está terminado y cuadruplica la capacidad que tenía el año anterior, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.
Según el alcalde, esa capacidad ha permitido que la zona no tenga afectaciones mayores.
Macías Olvera ubicó la obra en su fase final: la losa, que funciona como techo del dren Peñuelas, lleva casi 60% de avance y la urbanización es la parte final del proyecto.
El municipio había previsto hasta 15 meses de trabajos; Macías Olvera dijo que la obra concluirá en menos de 12.