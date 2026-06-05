Dren Peñuelas cumple su función ante las lluvias recientes en Querétaro

La Secretaría de Obras Públicas mantiene limpieza de asolves y monitoreo permanente de la zona tras las precipitaciones recientes.

El secretario de Obras Públicas de Querétaro detalla la operación del dren Peñuelas tras las lluvias recientes en la cuenca.

El secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas, informó que el dren Peñuelas operó de forma adecuada durante las lluvias recientes en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de junio de 2026.- El dren Peñuelas operó de manera adecuada durante las lluvias registradas en días recientes y desalojó los escurrimientos que bajan desde la cuenca del mismo nombre, informó el secretario de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Francisco Villegas.

La infraestructura "está cumpliendo su función correctamente con los escurrimientos que vienen de la cuenca de Peñuelas", afirmó el funcionario al describir el comportamiento del sistema pluvial tras las precipitaciones que cayeron sobre la capital.

Las lluvias de los últimos días se concentraron en la zona norte de Querétaro, donde colonias cercanas a la cuenca solían reportar encharcamientos y reflujo de drenaje en temporadas anteriores. El reporte de Obras Públicas coincide con la captación inicial que el municipio documentó cuando la obra apenas alcanzaba un tercio de avance y el dren ya reducía la velocidad del agua hacia las partes bajas.

¿El dren Peñuelas funcionó durante las lluvias?

De acuerdo con Obras Públicas, el sistema condujo los escurrimientos de la cuenca conforme a su diseño y operó de forma adecuada durante el temporal. La obra hidráulica que se ejecuta en San Pedrito Peñuelas busca disminuir hasta 70% las afectaciones que históricamente padecían las colonias del sur durante la temporada de lluvias.

La intervención forma parte de una estrategia de infraestructura pluvial impulsada por el municipio con apoyo del gobierno estatal, que contempla cajones pluviales de gran capacidad y la renovación de redes de drenaje en la calle Obreros. La cuenca Menchaca-Peñuelas figura entre las zonas más vulnerables de la mancha urbana ante lluvias intensas.

¿Qué trabajos siguen tras cada lluvia?

Villegas explicó que, una vez que pasa cada episodio, la Secretaría realiza la limpieza de los escurrimientos y el retiro de los asolves que arrastra la corriente, además de reparar cualquier indicio de daño en la estructura. Estas tareas se suman al mantenimiento de cárcamos que el municipio programó para el periodo pluvial.

El secretario agregó que el alcalde Felifer Macías "nos ha pedido que sigamos monitoreando permanentemente toda la zona" para detectar cualquier percance y atenderlo de inmediato.

Obras Públicas pidió a los vecinos reportar cualquier afectación lo antes posible, con el fin de mantener "comunicación directa y atención" ante los nuevos episodios de lluvia previstos para los próximos días.

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