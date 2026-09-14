Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Vecinos del corredor Constituyentes, en los municipios de Querétaro y El Marqués, acudieron el sábado a una reunión programada con el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Carlos García, para exigir información sobre la obra en la carretera federal 57. El funcionario no se presentó a la cita.
El subsecretario de Gobierno, Gerardo González, había notificado al delegado desde el viernes anterior sobre la necesidad de recibir a los vecinos, luego de que estos buscaran al gobierno estatal ante la falta de información sobre el avance de los trabajos.
El gobierno estatal recordó que, en una reunión previa en la que también participaron la Agencia de Movilidad y la Comisión Estatal de Caminos, el delegado se comprometió a concluir la obra a finales de septiembre. Una nueva reunión con Banobras, la instancia federal a cargo de la ejecución de los trabajos, está prevista para el 30 de septiembre.
El gobierno estatal ha solicitado en esas reuniones que se mantengan al menos dos carriles abiertos sobre la 57 para permitir el flujo de vehículos entre San Juan del Río y Querétaro.
En la sesión de preguntas, el gobernador Mauricio Kuri González respondió a un señalamiento del regidor de MORENA en el municipio de Querétaro, Fernando Flores, quien acusó al gobierno estatal de incitar a los vecinos a protestar para desestabilizar la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobernador calificó esa versión como "totalmente inaceptable" y afirmó que "nunca, por ningún motivo", el estado promovería una manifestación contra la presidenta.