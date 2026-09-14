Vecinos exigen fecha exacta para fin de obra en la carretera 57

El gobierno estatal insiste en que la obra concluya a finales de septiembre y pide mantener al menos dos carriles abiertos; el gobernador negó que el estado incite protestas de cara a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trabajos de construcción sobre la carretera federal 57, con personal de movilidad supervisando el tránsito

Vecinos del corredor Constituyentes exigieron información sobre el avance de la obra en la carretera federal 57 luego de que el delegado de la SICT no se presentara a una reunión programada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Vecinos del corredor Constituyentes, en los municipios de Querétaro y El Marqués, acudieron el sábado a una reunión programada con el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Carlos García, para exigir información sobre la obra en la carretera federal 57. El funcionario no se presentó a la cita.

El subsecretario de Gobierno, Gerardo González, había notificado al delegado desde el viernes anterior sobre la necesidad de recibir a los vecinos, luego de que estos buscaran al gobierno estatal ante la falta de información sobre el avance de los trabajos.

El gobierno estatal recordó que, en una reunión previa en la que también participaron la Agencia de Movilidad y la Comisión Estatal de Caminos, el delegado se comprometió a concluir la obra a finales de septiembre. Una nueva reunión con Banobras, la instancia federal a cargo de la ejecución de los trabajos, está prevista para el 30 de septiembre.

El gobierno estatal ha solicitado en esas reuniones que se mantengan al menos dos carriles abiertos sobre la 57 para permitir el flujo de vehículos entre San Juan del Río y Querétaro.

En la sesión de preguntas, el gobernador Mauricio Kuri González respondió a un señalamiento del regidor de MORENA en el municipio de Querétaro, Fernando Flores, quien acusó al gobierno estatal de incitar a los vecinos a protestar para desestabilizar la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobernador calificó esa versión como "totalmente inaceptable" y afirmó que "nunca, por ningún motivo", el estado promovería una manifestación contra la presidenta.

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