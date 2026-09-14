Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- El operativo alcoholímetro que la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal implementó del 7 al 14 de septiembre terminó con 33 personas detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.), tras rebasar los niveles de alcoholemia permitidos durante el fin de semana.
De las 33 personas detenidas, 30 fueron hombres y tres mujeres.
Personal municipal aplicó 643 pruebas de alcoholemia durante el operativo, de las cuales 38 resultaron positivas. De ese total, 33 personas fueron sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que derivó en la remisión de 32 vehículos al corralón municipal.
La Dirección de Justicia Cívica señaló que el operativo de alcoholimetría busca evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol y proteger la vida e integridad de las personas en el municipio.