Alcoholímetro: 33 detenidos y 32 autos al corralón en Querétaro

De las 33 personas sancionadas, 30 fueron hombres y tres mujeres, luego de que 38 de las 643 pruebas de alcoholemia resultaran positivas.

Vista amplia de un punto de revisión del operativo alcoholímetro con varios vehículos, conos de señalización y oficiales municipales en una avenida de Querétaro.

En los puntos de revisión del operativo alcoholímetro en Querétaro, 32 de los 33 conductores sancionados vieron su vehículo remitido al corralón municipal entre el 7 y el 14 de septiembre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- El operativo alcoholímetro que la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal implementó del 7 al 14 de septiembre terminó con 33 personas detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.), tras rebasar los niveles de alcoholemia permitidos durante el fin de semana.

De las 33 personas detenidas, 30 fueron hombres y tres mujeres.

Personal municipal aplicó 643 pruebas de alcoholemia durante el operativo, de las cuales 38 resultaron positivas. De ese total, 33 personas fueron sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que derivó en la remisión de 32 vehículos al corralón municipal.

La Dirección de Justicia Cívica señaló que el operativo de alcoholimetría busca evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol y proteger la vida e integridad de las personas en el municipio.

seguridad movilidad alcoholimetro

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