Michoacán, a 14 de septiembre de 2026.- Un tribunal de enjuiciamiento impuso una sentencia de 27 años y 6 meses de prisión contra Leonardo A. al acreditarse su responsabilidad en el feminicidio de María Guadalupe E., informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidio.

Durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó pruebas para demostrar que, desde octubre de 2022, el sentenciado ejercía contra la víctima amenazas de muerte y violencia psicológica.

La noche del 30 de octubre de ese año, María Guadalupe E. se encontraba resguardada en el domicilio de su madre, en la colonia Adolfo López Mateos, en Morelia, por las amenazas que recibía de Leonardo A.

Ese día él la contactó vía telefónica y la amenazó con ingresar al inmueble y privar de la vida a quienes se encontraban en el lugar si no salía.

Ante el temor, la víctima abandonó el domicilio y abordó el vehículo en el que se encontraba el imputado, quien la privó de la libertad.

Permaneció incomunicada hasta que, la mañana del 31 de octubre de 2022, fue localizada sin vida en una brecha de terracería frente a la avenida Río Grande, en la colonia San Juanito Itzícuaro, en Morelia.

Desahogadas las pruebas de la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Leonardo A. por el delito de feminicidio y, en audiencia de individualización de sanciones, le impuso la pena de 27 años y 6 meses de prisión.