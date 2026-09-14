Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Luis Enrique "N" por su probable participación en el delito de robo de vehículo, luego de que fuera detenido minutos después de sustraer una motocicleta, el pasado 15 de agosto, en la colonia Lomas de Casa Blanca, municipio de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, la persona ofendida pidió el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) al percatarse de que un hombre se había apoderado de la motocicleta y había huido con dirección a Reforma Agraria.
Minutos después, los elementos policiales localizaron la unidad sobre la calle Armando Ostos. Ahí, la víctima reconoció la motocicleta y señaló directamente al conductor como la persona que momentos antes se la había arrebatado.
Al notar la presencia policial, el imputado intentó retirarse del lugar a bordo de la motocicleta. Los elementos iniciaron el seguimiento y, poco después, concretaron la detención.
El imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía y la motocicleta quedó asegurada como indicio. Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID) dio continuidad a los actos de investigación correspondientes.
En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención de Luis Enrique "N" y resolvió vincularlo a proceso por el delito de robo de vehículo. Como medida cautelar, el juez le impuso prisión preventiva justificada.