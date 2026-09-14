Vinculan a proceso a hombre por robo de motocicleta en Querétaro

Un Juez de Control calificó de legal la detención y le impuso prisión preventiva justificada

Gráfica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre la vinculación a proceso de un hombre por robo de motocicleta en Lomas de Casa Blanca, con el rostro difuminado por presunción de inocencia.

Luis Enrique "N" fue vinculado a proceso por el robo de una motocicleta en la colonia Lomas de Casa Blanca; un Juez de Control le impuso prisión preventiva justificada. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Luis Enrique "N" por su probable participación en el delito de robo de vehículo, luego de que fuera detenido minutos después de sustraer una motocicleta, el pasado 15 de agosto, en la colonia Lomas de Casa Blanca, municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, la persona ofendida pidió el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) al percatarse de que un hombre se había apoderado de la motocicleta y había huido con dirección a Reforma Agraria.

Minutos después, los elementos policiales localizaron la unidad sobre la calle Armando Ostos. Ahí, la víctima reconoció la motocicleta y señaló directamente al conductor como la persona que momentos antes se la había arrebatado.

Al notar la presencia policial, el imputado intentó retirarse del lugar a bordo de la motocicleta. Los elementos iniciaron el seguimiento y, poco después, concretaron la detención.

El imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía y la motocicleta quedó asegurada como indicio. Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID) dio continuidad a los actos de investigación correspondientes.

En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención de Luis Enrique "N" y resolvió vincularlo a proceso por el delito de robo de vehículo. Como medida cautelar, el juez le impuso prisión preventiva justificada.

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