Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a tres hombres por desobediencia a la autoridad durante la implementación del dispositivo "BOI" en la colonia 10 de Abril, informó la corporación.
Los oficiales recorrían la calle Hacienda Carretas cuando observaron a los tres sujetos consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al advertir la presencia de la unidad, los hombres ingresaron a un domicilio, por lo que se les recomendó continuar bebiendo dentro de la propiedad.
La patrulla volvió a circular por la misma calle y los encontró bebiendo nuevamente en la vía pública.
Por la reincidencia, los tres fueron detenidos y remitidos al Juzgado Cívico, donde se determinará su situación jurídica.