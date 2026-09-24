Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- La Filarmónica del Estado ofrecerá un concierto gratuito en el parque La Queretana el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, quien dijo que es la primera vez que la orquesta se presenta en ese parque.
Los boletos se pueden descargar en la app Ciudad Qro.
Los asistentes pueden llevar tapete para sentarse en el pasto, alimentos preparados y sillas. Habrá lugares para personas con discapacidad y adultos mayores.
El municipio da seguimiento al clima y, según el alcalde, el pronóstico permite realizar el concierto sin problema.