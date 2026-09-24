San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- El gobierno municipal ya autoriza la detonación de explosivos para extraer piedra y material destinados al libramiento metropolitano de San Juan del Río, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia en la ronda de preguntas de su quinto informe de gobierno.

El alcalde dijo que firma personalmente los avisos que la empresa a cargo del banco de materiales le solicita cada vez que se requiere una voladura.

Cabrera Valencia explicó que la obra, que el gobierno estatal llama libramiento metropolitano, conectará con el Arco Norte y dará al municipio una salida directa hacia Tula, Hidalgo, con conexión rápida hacia Pachuca.

La ubicó dentro de lo que llamó un encargo especial de plan de movilidad, junto con la zona donde se construye la nueva estación del tren México-Querétaro, a la que describió como una vía derivada y cercana.

Cuatro carriles para la avenida Tecnológico

Como obra complementaria al tren, el alcalde planteó ante el Cabildo la reorganización del Eje Norte-Sur para convertir la avenida Tecnológico en una vialidad de cuatro carriles.

El tramo iría desde los pasos vehiculares ya construidos hasta la zona de La Paloma, sobre la avenida de México. Dijo que el proyecto necesita pasar por Cabildo y que forma parte de las gestiones diarias que su administración mantiene con los gobiernos federal y estatal.

La zona sur, la siguiente frontera de crecimiento

El presidente municipal planteó además extender la carretera estatal 120, o Paseo Central, hacia la zona sur del municipio, para conectar con el trazo que otras administraciones llaman libramiento surponiente y urbanizar con orden el área del camino al Rodeo.

Atribuyó la urgencia de este ordenamiento al avance de la mancha urbana hacia esa zona y hacia Cerro Gordo, y advirtió que San Juan del Río se acerca al medio millón de habitantes y, más adelante, al millón, en un crecimiento que calculó llegará a fundirse con Tequisquiapan y Amealco.

Lo que confirma la Federación

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó, por separado, el proyecto federal R57D Arco Norte-San Juan del Río: una autopista de 81 kilómetros con inversión de 26,862 millones de pesos, cuyas obras arrancan este año.

El secretario Jesús Antonio Esteva Medina lo presentó el 17 de septiembre en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro del Programa de Infraestructura Carretera del Gobierno federal.

Capacidad de la nueva estación

Sobre el tren, Cabrera Valencia dijo que la estación de San Juan del Río tendrá capacidad para recibir 4,500 transbordes diarios, y que las corridas principales de pasajeros se concentrarán en las estaciones de El Marqués y San Juan del Río.

Recordó que el recorrido entre la Ciudad de México y Querétaro duraba tres horas en el antiguo servicio de Buenavista, y estimó que el nuevo tren lo reducirá a entre hora y media y dos horas.

Agua: continuidad para Raíces del Agua

El alcalde pidió a la ciudadanía exigir que el programa Raíces del Agua, de protección del acuífero municipal, se mantenga como política pública permanente más allá de su administración.

Dijo que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) seguirá operando el programa Agua a tu Alcance, de pipas de bajo costo y, en casos excepcionales, sin costo, además de los bebederos escolares.

Seguridad: llamado a la cultura de la denuncia

En seguridad, Cabrera Valencia pidió a la ciudadanía reportar movimientos sospechosos en las comunidades rurales, como camionetas con personas ajenas a la zona, y evitar rentar propiedades a desconocidos sin verificar su procedencia.

Agradeció la colaboración del secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar, y del secretario de Gobierno, Abel Espinosa.

Patrimonio: templos en restauración

El alcalde mencionó trabajos de pintura e impermeabilización en la parroquia de Paso de Mata y la restauración de una capilla del siglo XVIII en la comunidad de El Chaparro, que conserva pintura mural original. Pidió a los medios de comunicación difundir ese patrimonio.

El reto de la recaudación y la vivienda

Cabrera Valencia retomó el dato, ya citado antes en el informe, de que San Juan del Río ocupa el lugar 18 de 18 en recaudación per cápita entre los municipios del estado.

Dijo que el director de Infonavit en la región, Octavio Romero, le informó que el organismo proyecta 10 mil viviendas para San Juan del Río y 22 mil para El Marqués, municipio que, según el alcalde, concentra ya entre 10 y 14 parques industriales.

Cierre de la administración, sin candidatura este año

Sobre su futuro político, el alcalde dijo que no buscará ser candidato en el proceso electoral de este año y que se concentrará en cerrar su gestión. Precisó que, por haber pedido licencia tres meses durante la campaña de reelección, su periodo real como presidente municipal será de cinco años y nueve meses, y no de seis. Dijo que entregará resultados hasta el último día de su administración, el 30 de septiembre de 2027.