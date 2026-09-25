"El Metro", capturado en Querétaro

El juez le impuso prisión preventiva justificada; en tres cateos se aseguraron millones de pesos y cuatro armas de uso exclusivo del Ejército.

Juan Manuel “N”, alias “El Metro”, con rostro difuminado entre agentes de Sinergia en Querétaro

Juan Manuel “N”, alias “El Metro”, fue vinculado a proceso por hechos que la ley señala como delitos contra la salud y cohecho, con prisión preventiva justificada. Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- Juan Manuel "N", alias "El Metro" —señalado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro como generador de violencia con presencia en la región del Bajío—, permanecerá en prisión preventiva justificada después de que un Juez de Control lo vinculara a proceso por hechos que la ley señala como cohecho y delitos contra la salud.

La resolución llegó tras su detención en operativos de la estrategia Sinergia. En los municipios de Querétaro y Pedro Escobedo se ejecutaron tres órdenes de cateo en distintos inmuebles, despliegue del que derivó su captura.

En los inmuebles cateados fueron aseguradas cuatro armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, 123 cartuchos útiles, dos vehículos y millones de pesos en efectivo, además de otros indicios que quedaron incorporados a la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió vincular a proceso a Juan Manuel "N". Se fijó un plazo de un mes y 15 días para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro continuará con los actos de investigación relacionados con los indicios asegurados durante el operativo, con el objetivo de determinar la probable intervención de "El Metro" en los hechos delictivos investigados.

seguridad criminalidad sucesos

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