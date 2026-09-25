Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- Juan Manuel "N", alias "El Metro" —señalado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro como generador de violencia con presencia en la región del Bajío—, permanecerá en prisión preventiva justificada después de que un Juez de Control lo vinculara a proceso por hechos que la ley señala como cohecho y delitos contra la salud.
La resolución llegó tras su detención en operativos de la estrategia Sinergia. En los municipios de Querétaro y Pedro Escobedo se ejecutaron tres órdenes de cateo en distintos inmuebles, despliegue del que derivó su captura.
En los inmuebles cateados fueron aseguradas cuatro armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, 123 cartuchos útiles, dos vehículos y millones de pesos en efectivo, además de otros indicios que quedaron incorporados a la carpeta de investigación.
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió vincular a proceso a Juan Manuel "N". Se fijó un plazo de un mes y 15 días para la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro continuará con los actos de investigación relacionados con los indicios asegurados durante el operativo, con el objetivo de determinar la probable intervención de "El Metro" en los hechos delictivos investigados.