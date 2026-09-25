San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- El Cabildo de San Juan del Río aprobó, con 10 votos a favor, tres en contra y una abstención, el dictamen que otorga a Estación de Servicios Al Baer, S. de C.V., la licencia municipal de funcionamiento para instalar una gasolinera en la [carretera estatal 300], número 11, en San Juan del Río, a un costado de la incorporación a la autopista México-Querétaro y frente al Panteón Municipal número 3. La votación se realizó durante la sesión ordinaria de Cabildo encabezada por el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia.
Antes de la votación, el regidor Antonio Juan Camacho Ramírez pidió analizar con más cuidado la ubicación elegida para el negocio. Planteó buscar alternativas de sitio y advirtió un riesgo a futuro en la zona, aunque no detalló cuál. Ningún otro integrante del cuerpo colegiado pidió el uso de la palabra sobre el punto antes de la votación nominal.
Previo al desahogo de ese dictamen, el cabildo instaló la sesión con la asistencia de sus 14 integrantes, sin ausencias ni justificaciones, y aprobó por unanimidad la dispensa de lectura y el contenido del acta de la [sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2026].
En el mismo orden del día, los regidores aprobaron por 14 votos, sin votos en contra ni abstenciones, el dictamen de la Comisión de Gobernación que reforma los artículos 30, fracción novena, y 44 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Juan del Río para transformar la Comisión de Asuntos de la Juventud en la Comisión de Asuntos de la Juventud y el Deporte, con nuevas atribuciones en materia deportiva.
La regidora Ana Paula Higuera Alanís, presidenta de la comisión, señaló que la instancia ha atendido más de 300 gestiones relacionadas con el deporte —desde equipamiento hasta canalizaciones con el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro— e identificado al menos 10 deportistas locales con medallas internacionales. El regidor Oscar Mauricio Sandoval García, autor de la iniciativa, votó a favor y ofreció su respaldo a la reforma.
El cabildo también aprobó, con 12 votos a favor y dos abstenciones, la desincorporación mediante donación de dos vehículos municipales a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 24, con motivo del Día del Maestro y del Día de la Educadora.
Por unanimidad, los regidores exentaron del pago del impuesto predial un inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero número 5, colonia Centro, a solicitud de la gerente estatal en Querétaro de la Financiera para el Bienestar, organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sandoval García pidió además que la nueva comisión realice, en los próximos días, una inspección de las condiciones físicas de los espacios deportivos del municipio, con énfasis en comunidades rurales y delegaciones, para incorporar resultados a la discusión del presupuesto de egresos 2027.