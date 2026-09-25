Cabildo de San Juan del Río autoriza gasolinera pese a objeciones

En la misma sesión, el Cabildo creó la Comisión de Asuntos de la Juventud y el Deporte y aprobó tres dictámenes más.

Regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río durante la votación en sesión de Cabildo

El Cabildo de San Juan del Río creó por unanimidad la Comisión de Asuntos de la Juventud y el Deporte.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- El Cabildo de San Juan del Río aprobó, con 10 votos a favor, tres en contra y una abstención, el dictamen que otorga a Estación de Servicios Al Baer, S. de C.V., la licencia municipal de funcionamiento para instalar una gasolinera en la [carretera estatal 300], número 11, en San Juan del Río, a un costado de la incorporación a la autopista México-Querétaro y frente al Panteón Municipal número 3. La votación se realizó durante la sesión ordinaria de Cabildo encabezada por el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia.

Antes de la votación, el regidor Antonio Juan Camacho Ramírez pidió analizar con más cuidado la ubicación elegida para el negocio. Planteó buscar alternativas de sitio y advirtió un riesgo a futuro en la zona, aunque no detalló cuál. Ningún otro integrante del cuerpo colegiado pidió el uso de la palabra sobre el punto antes de la votación nominal.

Previo al desahogo de ese dictamen, el cabildo instaló la sesión con la asistencia de sus 14 integrantes, sin ausencias ni justificaciones, y aprobó por unanimidad la dispensa de lectura y el contenido del acta de la [sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2026].

En el mismo orden del día, los regidores aprobaron por 14 votos, sin votos en contra ni abstenciones, el dictamen de la Comisión de Gobernación que reforma los artículos 30, fracción novena, y 44 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Juan del Río para transformar la Comisión de Asuntos de la Juventud en la Comisión de Asuntos de la Juventud y el Deporte, con nuevas atribuciones en materia deportiva.

La regidora Ana Paula Higuera Alanís, presidenta de la comisión, señaló que la instancia ha atendido más de 300 gestiones relacionadas con el deporte —desde equipamiento hasta canalizaciones con el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro— e identificado al menos 10 deportistas locales con medallas internacionales. El regidor Oscar Mauricio Sandoval García, autor de la iniciativa, votó a favor y ofreció su respaldo a la reforma.

El cabildo también aprobó, con 12 votos a favor y dos abstenciones, la desincorporación mediante donación de dos vehículos municipales a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 24, con motivo del Día del Maestro y del Día de la Educadora.

Por unanimidad, los regidores exentaron del pago del impuesto predial un inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero número 5, colonia Centro, a solicitud de la gerente estatal en Querétaro de la Financiera para el Bienestar, organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sandoval García pidió además que la nueva comisión realice, en los próximos días, una inspección de las condiciones físicas de los espacios deportivos del municipio, con énfasis en comunidades rurales y delegaciones, para incorporar resultados a la discusión del presupuesto de egresos 2027.

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