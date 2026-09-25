Sinaloa, 25 de septiembre de 2026.- Policías estatales aseguraron dos fusiles AK-47 y mil 200 cartuchos en un camino de terracería del municipio de Concordia, luego de que un grupo de personas armadas emprendió la huida al ser ubicado por los agentes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el poblado El Verde con apoyo del Grupo Interinstitucional. Al circular por el camino de terracería que conduce al poblado El Chapote, ubicaron a las personas armadas; los agentes les dieron seguimiento, pero los sujetos escaparon.

Tras la huida, los policías localizaron dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, mil 200 cartuchos del mismo calibre, 19 cargadores y dos chalecos portaplacas con placas balísticas.

El armamento, las municiones y el equipo quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pidió a la población reportar emergencias al 9-1-1 y presentar denuncias anónimas al 089.