Aseguran dos AK-47 y mil 200 cartuchos en Concordia, Sinaloa

Personas armadas escaparon de policías estatales en un camino de terracería hacia El Chapote; se aseguraron 19 cargadores y dos chalecos portaplacas.

Fusiles AK-47, cargadores, cartuchos y chalecos portaplacas asegurados por la Policía Estatal en Concordia, Sinaloa
  • Policías estatales aseguraron dos fusiles AK-47, mil 200 cartuchos y 19 cargadores tras la huida de personas armadas en un camino de terracería hacia El Chapote, en Concordia.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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Sinaloa, 25 de septiembre de 2026.- Policías estatales aseguraron dos fusiles AK-47 y mil 200 cartuchos en un camino de terracería del municipio de Concordia, luego de que un grupo de personas armadas emprendió la huida al ser ubicado por los agentes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el poblado El Verde con apoyo del Grupo Interinstitucional. Al circular por el camino de terracería que conduce al poblado El Chapote, ubicaron a las personas armadas; los agentes les dieron seguimiento, pero los sujetos escaparon.

Tras la huida, los policías localizaron dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, mil 200 cartuchos del mismo calibre, 19 cargadores y dos chalecos portaplacas con placas balísticas.

El armamento, las municiones y el equipo quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pidió a la población reportar emergencias al 9-1-1 y presentar denuncias anónimas al 089.

seguridad sucesos criminalidad sinaloa

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