Huracán Polo, categoría 5: lluvias intensas en cuatro estados

La CNPC prevé lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país.

Mapa del SMN con el huracán Polo categoría 5 y el huracán Odalys en el Pacífico mexicano, 24 de septiembre de 2026
  • El huracán Polo, de categoría 5, encabeza los sistemas que traerán lluvias puntuales intensas a Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, de acuerdo con la CNPC.
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)-Conagua
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- El huracán Polo, de categoría 5, encabeza los siete sistemas meteorológicos que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) prevé sobre territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Para Nayarit, el pronóstico marca lluvias muy fuertes. En las costas de esas entidades se esperan oleaje elevado y rachas de viento.

El mapa de sistemas meteorológicos número 533 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte a las 06:00 horas, ubica a Polo en el océano Pacífico, frente a la costa occidental del país, y más al oeste al huracán Odalys, de categoría 1.

Completan el panorama el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, una circulación ciclónica en altura, canales de baja presión, la onda tropical número 41 y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

En el norte, la CNPC coloca lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, fuertes en Sinaloa y Durango, y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán lluvias puntuales intensas en algunas zonas, mientras que en estados del centro, noreste, norte y oriente de México, incluida la península de Yucatán, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes.

El ambiente será de caluroso a muy caluroso en el norte de la República, el golfo de México y la península de Yucatán.

clima medio ambiente huracanes seguridad

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