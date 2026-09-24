Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- El huracán Polo, de categoría 5, encabeza los siete sistemas meteorológicos que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) prevé sobre territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Para Nayarit, el pronóstico marca lluvias muy fuertes. En las costas de esas entidades se esperan oleaje elevado y rachas de viento.
El mapa de sistemas meteorológicos número 533 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte a las 06:00 horas, ubica a Polo en el océano Pacífico, frente a la costa occidental del país, y más al oeste al huracán Odalys, de categoría 1.
Completan el panorama el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, una circulación ciclónica en altura, canales de baja presión, la onda tropical número 41 y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
En el norte, la CNPC coloca lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, fuertes en Sinaloa y Durango, y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán lluvias puntuales intensas en algunas zonas, mientras que en estados del centro, noreste, norte y oriente de México, incluida la península de Yucatán, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes.
El ambiente será de caluroso a muy caluroso en el norte de la República, el golfo de México y la península de Yucatán.