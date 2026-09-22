Polo, categoría 5, obliga a cerrar cinco puertos del Pacífico

El huracán pasó de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas y mantiene vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora frente a Guerrero.

Imagen satelital del huracán Polo con el ojo definido frente a las costas de Guerrero y Michoacán, que motivó el cierre de puertos en el Pacífico mexicano.

Polo pasó de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas; la Semar cerró a la navegación cinco puertos de Guerrero, Michoacán y Colima.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.- Lanchas, barcos pesqueros y embarcaciones de recreo no pueden salir de cinco puertos del Pacífico por el huracán Polo, que escaló a categoría 5: Manzanillo, en Colima; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, en Guerrero, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán. En Acapulco y Zihuatanejo la prohibición alcanza también a las embarcaciones mayores.

Un día antes, el mapa era otro. La Secretaría de Marina (Semar) solo impedía el paso de embarcaciones mayores en Zihuatanejo, y Manzanillo operaba sin restricciones.

La Semar y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidieron extremar precauciones en la navegación, la pesca y las actividades ribereñas, turísticas, deportivas y de playa.

En Manzanillo, la Capitanía de Puerto Regional frenó desde las 09:00 horas la navegación de embarcaciones menores de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB), mediante el oficio 5013/2026.

El resto del puerto sigue operando. Cuando se emitió la orden, el mar registraba olas de un metro y vientos de cinco nudos con rachas de seis. La autoridad marítima advirtió que las condiciones empeorarían y pidió a los barcos atracados reforzar sus cabos.

Las autoridades de Colima suspendieron las actividades turísticas, recreativas y deportivas en las playas de Manzanillo, Tecomán y Armería, y ordenaron a los prestadores de servicios asegurar o retirar mobiliario y equipo de playa. A las 18:00 horas quedaría instalado un Puesto de Comando en la Sexta Región Naval.

La bahía de Acapulco está sin lanchas ni pesca ribereña desde las 15:00 horas del 21 de septiembre, por orden de la Capitanía de Puerto Regional.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Acapulco informó que la medida seguirá hasta nuevo aviso. En Puerto Marqués, la restricción incluye embarcaciones de recreo, patrones de yate y tripulaciones.

Polo tardó menos de 24 horas en pasar de categoría 1 a 5. Al mediodía del 21 de septiembre tenía vientos de 130 kilómetros por hora; a las 06:00 horas del 22, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) le midió 260 kilómetros por hora sostenidos y rachas de 315, con el centro a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, avanzando hacia el este a nueve kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) calcula que el ciclón girará al noroeste y luego al oeste-noroeste, bordeando la costa sin tocar tierra, para alejarse lentamente en los dos días siguientes.

Aunque el centro quede mar adentro, el alcance del sistema es amplio.

Los vientos de huracán se extienden 55 kilómetros desde el ojo y los de tormenta tropical, 150. Por eso se mantiene la vigilancia entre Técpan de Galeana, Guerrero, y Manzanillo, Colima.

Frente a Michoacán y Guerrero, el SMN prevé olas de tres a cuatro metros y viento de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80. En Colima y Oaxaca el oleaje será de dos a tres metros, y en Jalisco, de 1.5 a 2.5.

Las lluvias más fuertes, de 75 a 150 milímetros, caerán en Colima, el oeste y la costa de Michoacán, buena parte de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

Siete municipios michoacanos de la Región Sierra-Costa (Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío) no tendrán clases el 22 ni el 23 de septiembre. Guerrero suspendió actividades escolares en Costa Grande, Costa Chica y Acapulco.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó a 1,320 electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero.

Quien necesite reportar una emergencia en el mar puede llamar a la Semar al 800 627 4621.

clima huracanes tormentas seguridad

Reciente

Fila de tractocamiones sobre la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México, a la altura de San Juan del Río
Editorial

Obras en el km 139 generan carga intensa en la México-Querétaro

Hacia la Ciudad de México, las labores del kilómetro 148 al 158 también redujeron carriles; conductores reportaron trayectos de casi cuatro horas desde el Estado de México.

Fila de automóviles y un autobús sobre Prolongación Constituyentes, vialidad que recibirá más tráfico por la reducción de carriles en la autopista México-Querétaro
Editorial

México-Querétaro operará a un carril hacia la capital hasta el 24

La AMEQ, Querétaro y El Marqués prevén mayor flujo vehicular en Prolongación Constituyentes y traslados más largos mientras dure la restricción ordenada por autoridades federales.

Participantes de la conferencia de Morena sobre la Glosa del Quinto Informe, ante el atril del Poder Legislativo de Querétaro.
Legislatura

Morena pide aclarar en Glosa uso de 465 mdp para inundaciones

Santiago Nieto Castillo advirtió inconsistencias metodológicas porque la información financiera del Ejecutivo estatal mezcla datos de distintos ejercicios fiscales.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla en el atril durante la inauguración del programa de servicios profesionales a bajo costo.
Querétaro

Colegios darán servicios profesionales a bajo costo en Querétaro

Participan abogados, arquitectos, valuadores, ingenieros, enfermeras, veterinarios y contadores afiliados a la FECAPEQ, en un programa del Municipio de Querétaro.