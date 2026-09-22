Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.- Lanchas, barcos pesqueros y embarcaciones de recreo no pueden salir de cinco puertos del Pacífico por el huracán Polo, que escaló a categoría 5: Manzanillo, en Colima; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, en Guerrero, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán. En Acapulco y Zihuatanejo la prohibición alcanza también a las embarcaciones mayores.

Un día antes, el mapa era otro. La Secretaría de Marina (Semar) solo impedía el paso de embarcaciones mayores en Zihuatanejo, y Manzanillo operaba sin restricciones.

La Semar y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidieron extremar precauciones en la navegación, la pesca y las actividades ribereñas, turísticas, deportivas y de playa.

En Manzanillo, la Capitanía de Puerto Regional frenó desde las 09:00 horas la navegación de embarcaciones menores de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB), mediante el oficio 5013/2026.

El resto del puerto sigue operando. Cuando se emitió la orden, el mar registraba olas de un metro y vientos de cinco nudos con rachas de seis. La autoridad marítima advirtió que las condiciones empeorarían y pidió a los barcos atracados reforzar sus cabos.

Las autoridades de Colima suspendieron las actividades turísticas, recreativas y deportivas en las playas de Manzanillo, Tecomán y Armería, y ordenaron a los prestadores de servicios asegurar o retirar mobiliario y equipo de playa. A las 18:00 horas quedaría instalado un Puesto de Comando en la Sexta Región Naval.

La bahía de Acapulco está sin lanchas ni pesca ribereña desde las 15:00 horas del 21 de septiembre, por orden de la Capitanía de Puerto Regional.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Acapulco informó que la medida seguirá hasta nuevo aviso. En Puerto Marqués, la restricción incluye embarcaciones de recreo, patrones de yate y tripulaciones.

Polo tardó menos de 24 horas en pasar de categoría 1 a 5. Al mediodía del 21 de septiembre tenía vientos de 130 kilómetros por hora; a las 06:00 horas del 22, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) le midió 260 kilómetros por hora sostenidos y rachas de 315, con el centro a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, avanzando hacia el este a nueve kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) calcula que el ciclón girará al noroeste y luego al oeste-noroeste, bordeando la costa sin tocar tierra, para alejarse lentamente en los dos días siguientes.

Aunque el centro quede mar adentro, el alcance del sistema es amplio.

Los vientos de huracán se extienden 55 kilómetros desde el ojo y los de tormenta tropical, 150. Por eso se mantiene la vigilancia entre Técpan de Galeana, Guerrero, y Manzanillo, Colima.

Frente a Michoacán y Guerrero, el SMN prevé olas de tres a cuatro metros y viento de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80. En Colima y Oaxaca el oleaje será de dos a tres metros, y en Jalisco, de 1.5 a 2.5.

Las lluvias más fuertes, de 75 a 150 milímetros, caerán en Colima, el oeste y la costa de Michoacán, buena parte de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

Siete municipios michoacanos de la Región Sierra-Costa (Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío) no tendrán clases el 22 ni el 23 de septiembre. Guerrero suspendió actividades escolares en Costa Grande, Costa Chica y Acapulco.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó a 1,320 electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero.

Quien necesite reportar una emergencia en el mar puede llamar a la Semar al 800 627 4621.