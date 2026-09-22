Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal en seis cateos en CDMX

En los inmuebles de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc también se localizaron dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Elementos de Marina, SSPC, FGR y SSC revisan un camión con carga durante cateos por tabaco ilegal en la Ciudad de México

En los cateos participaron la SSPC, la Secretaría de Marina, la FGR, a través de la AIC, y la SSC de la Ciudad de México, con información del CNI.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 22, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.- Autoridades federales y de la capital aseguraron 13 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a alrededor de 650 mil cajetillas de cigarros, en seis cateos a inmuebles de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, informaron las dependencias que participaron en el operativo.

Las diligencias estuvieron a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La operación partió de labores de investigación de gabinete y de campo, que permitieron a los agentes identificar seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal. Sobre esos puntos se implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba; con ellos, un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo.

El tabaco estaba empaquetado en cajas para su distribución. En los mismos inmuebles, las autoridades aseguraron diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Los seis inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

seguridad criminalidad sucesos cdmx

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