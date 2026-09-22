San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- San Juan del Río será sede de la eliminatoria estatal del torneo De la Calle a la Cancha, una competencia de futbol callejero en la que serán seleccionados 10 hombres y 10 mujeres para representar a Querétaro en la siguiente etapa del certamen.

Los encuentros están anunciados para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Parque Pedregoso 1, ubicado en las calles Arcilla y Labradorita, con actividad a partir de las 9:00 horas.

La participación será completamente gratuita. No habrá cobro de inscripción ni arbitraje y tampoco será obligatorio registrarse previamente, explicó Francisco Omar Guerrero Ruiz, delegado estatal de Street Soccer.

Quienes quieran competir podrán presentarse directamente en la sede. Incluso una persona que llegue sin equipo podrá incorporarse, pues los organizadores buscarán integrarla a uno de los conjuntos participantes.

El formato será de futbol cuatro, distinto al futbol convencional de 11 jugadores. Para la competencia se instalarán dos canchas de aproximadamente 14 por 22 metros sobre superficie de cemento dentro del Parque Pedregoso.

La convocatoria contempla categorías varonil y femenil, no equipos mixtos. Guerrero Ruiz señaló que el rango aproximado para participar es de 16 a 39 años.

La clasificación tampoco dependerá exclusivamente del equipo campeón.

De todos los participantes se conformará un selectivo estatal integrado por 10 jóvenes y 10 mujeres, por lo que un jugador puede ser elegido aun cuando su equipo no gane el torneo, siempre que reúna las condiciones deportivas y sociales consideradas durante el proceso de selección.

Los organizadores explicaron que el proyecto busca acercarse particularmente a jóvenes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad relacionadas con problemas de calle, consumo de alcohol o drogas, embarazos tempranos y responsabilidades familiares a corta edad.

La evaluación incluye primero el nivel futbolístico y posteriormente aspectos socioeconómicos y sociales para determinar a quienes pueden integrarse al representativo estatal.

Como antecedente del torneo, el año pasado participaron 14 equipos femeniles y 16 varoniles, cifra que los responsables esperan superar en esta edición.

Una seleccionada de San Juan del Río

Durante la presentación también se destacó el caso de Pamela López García, portera de San Juan del Río que llegó a una selección nacional mediante este programa y ha participado en competencias internacionales en países como Polonia, Alemania, Argentina y Brasil.

Guerrero Ruiz indicó que el programa estatal de Street Soccer acumula alrededor de 16 años de actividad en Querétaro y recordó que un representativo del estado obtuvo el segundo lugar nacional en 2012, durante una competencia realizada en Monterrey.

Los jugadores que llegan a la fase nacional reciben apoyo para transporte y, una vez en la ciudad sede, cuentan con hospedaje, alimentación y uniformes.

En esa etapa participan representantes de las entidades del país y se realizan procesos de observación para conformar selecciones nacionales.

También habrá actividad para niños

La jornada en el Parque Pedregoso incluirá además un torneo infantil paralelo.

Paulino Moreno, coordinador de festivales, informó que se instalarán canchas y porterías para desarrollar partidos dirigidos a niños, con invitación a academias de futbol, colonias y comunidades de San Juan del Río.

Las academias interesadas podrán solicitar información previamente o presentarse en el lugar, donde también se organizará la participación de los menores.

Para el torneo estatal, el cartel difundido por la organización señala el teléfono 427 122 3297 para informes.