Querétaro Maratón 2026 tendrá 92 cierres estatales desde las 3:00

Se esperan 19 mil 500 corredoras y corredores en 5, 10, 21 y 42 kilómetros, con salida y meta en avenida Constituyentes.

Tres personas sostienen la playera oficial azul del Querétaro Maratón 2026 durante su presentación.

La playera ASICS presentada en Palacio de Gobierno vestirá la edición 16 del Querétaro Maratón, prevista para el 4 de octubre con 19 mil 500 corredoras y corredores.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- La Policía Estatal cerrará 92 puntos en 26 kilómetros de vialidades estatales a partir de las 3:00 horas del 4 de octubre por el Querétaro Maratón 2026, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La competencia prevé 19 mil 500 corredoras y corredores en 5, 10, 21 y 42 kilómetros por calles de Querétaro y Corregidora.

Los principales cierres estatales se concentrarán en avenida Constituyentes, Bernardo Quintana y algunas vialidades del Centro Histórico, entre ellas 5 de Mayo, Pasteur, Guillermo Prieto y Río de la Loza.

Los municipios de Querétaro y Corregidora cerrarán también zonas convergentes con la ruta, por lo que se pidió a la ciudadanía anticipar traslados y utilizar rutas alternas.

Las salidas de las cuatro distancias serán escalonadas a partir de las 6:05 horas.

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, explicó que las rutas conservarán los recorridos de años anteriores, con salida y meta sobre avenida Constituyentes, frente al Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morin.

El cupo se reparte en 3 mil 800 participantes para 5 kilómetros, 7 mil 250 para 10 kilómetros, otros 7 mil 250 para 21 kilómetros y mil 200 para el maratón.

"La distancia de 10 kilómetros pasará por monumentos emblemáticos e históricos de nuestra ciudad", precisó la funcionaria, quien detalló que el recorrido de 42 kilómetros "pasará por el Centro Histórico, el Cerro de las Campanas y la Pirámide de Pueblito en el municipio de Corregidora".

Julien Dionot, director nacional de ASICS M\u00e9xico, habla en la presentaci\u00f3n de la playera del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n 2026. Julien Dionot, director nacional de ASICS México, afirmó que la alianza con Querétaro busca contribuir al crecimiento del Querétaro Maratón. rotativo.com.mx

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, informó que el operativo contará con 2 mil 500 elementos y más de 400 unidades de corporaciones de seguridad pública estatal y municipales, seguridad privada, servicios médicos, bomberos, protección civil y otras dependencias.

La coordinación correrá a cargo de un puesto de mando unificado, con monitoreo en tiempo real desde la salida de cada categoría hasta la llegada del último participante.

Para ello se usarán comandos móviles, el Sistema Estatal de Videovigilancia y la Red de Operaciones del complejo Rhino.

Pérez Hernández sostuvo que el resultado más importante no es solo que el operativo funcione, sino "que vecinos y comercios cuenten con información oportuna y que la ciudad recupere su movilidad con orden".

A través de la iniciativa Querétaro Maratón Corre con Causa, orientada a promover la donación de órganos y apoyar a organizaciones que contribuyen a cambiar vidas, se recaudó un millón 500 mil pesos con la compra de mil boletos, según Salazar Blanco.

Por primera vez, mencionó, el donativo se destinará a los cuerpos de bomberos del estado.

La edición número 16 del Querétaro Maratón vestirá la playera oficial de la marca ASICS, presentada en el patio principal de Palacio de Gobierno en un acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González.

El director nacional de ASICS México, Julien Dionot, afirmó que la alianza con Querétaro busca contribuir al crecimiento del evento: "Estamos seguros que con esta asociación este año y también el próximo podamos hacer un gran evento".

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