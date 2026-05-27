Kuri presenta el Querétaro Maratón 2026 con causa a favor de bomberos

La 16ª edición se correrá el 4 de octubre en cuatro distancias y por primera vez la inscripción subirá 50 pesos para apoyar a los cuerpos de bomberos.

Mauricio Kuri en el Palacio de Gobierno durante la presentación de la 16ª edición del Querétaro Maratón 2026.

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la presentación de la 16ª edición del Querétaro Maratón, prevista para el 4 de octubre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la presentación de la 16ª edición del Querétaro Maratón, que se correrá el domingo 4 de octubre con la participación estimada de más de 19 mil 500 corredores en las distancias de 42, 21, 10 y cinco kilómetros, y una derrama económica prevista superior a 80 millones de pesos.

Desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que la entidad es tierra de campeones con capacidad para organizar eventos de excelencia, y describió al maratón como una tradición deportiva y familiar que une culturas y fortalece la convivencia.

“Es una celebración que ofrece la oportunidad de mostrar al país y a todo el mundo que aquí en Querétaro es un sinónimo de hospitalidad, organización y una gran pasión por el deporte. También es una forma de destacar los valores que nos definen, como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la honestidad y la competencia limpia”, señaló Kuri.

Mauricio Kuri en el Palacio de Gobierno durante la presentaci\u00f3n de la 16\u00aa edici\u00f3n del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n 2026. El gobernador Mauricio Kuri encabezó la presentación de la 16ª edición del Querétaro Maratón, prevista para el 4 de octubre. rotativo.com.mx

El gobernador convocó a las familias queretanas a acompañar a los corredores en las calles el día de la prueba y agradeció a los organizadores el compromiso sostenido con la competencia. Cerró su intervención con una frase que se ha vuelto sello del evento: “Que Querétaro no camina, que Querétaro no corre, que nuestro Querétaro vuela. Y por supuesto, que ganen los mejores”.

Categoría dorada, infantil gratuita y Germán Silva al frente de los entrenamientos

Mauricio Kuri en el Palacio de Gobierno durante la presentaci\u00f3n de la 16\u00aa edici\u00f3n del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n 2026. Por primera vez la inscripción aumentará 50 pesos en todas las distancias; el recurso apoyará a los cuerpos de bomberos del estado. rotativo.com.mx

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Iridia Salazar Blanco, anunció que la edición 2026 incorporará la premiación de la categoría dorada, dirigida a corredores mayores de 70 años, además de exposición, activaciones y tecnología pensadas para mejorar la experiencia del participante.

Salazar Blanco informó que el maratonista Germán Silva encabezará entrenamientos gratuitos a partir del 9 de junio en el Estadio Olímpico de la capital y en la Unidad Deportiva Maquio de San Juan del Río. También se alista una carrera infantil gratuita para 500 niñas y niños.

Mauricio Kuri en el Palacio de Gobierno durante la presentaci\u00f3n de la 16\u00aa edici\u00f3n del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n 2026. Por primera vez la inscripción aumentará 50 pesos en todas las distancias; el recurso apoyará a los cuerpos de bomberos del estado. rotativo.com.mx

“A todas y todos los corredores quiero decirles algo muy claro, este maratón es suyo, cada entrenamiento, cada madrugada, cada sacrificio y cada meta alcanzada los convierte ya en unos ganadores”, dijo la titular del Inder estatal.

ASICS entra como aliado estratégico

La marca japonesa ASICS se suma a la edición 2026 como aliada estratégica para fortalecer la experiencia de las y los corredores con calzado y tecnología de alto rendimiento.

Mauricio Kuri en el Palacio de Gobierno durante la presentaci\u00f3n de la 16\u00aa edici\u00f3n del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n 2026. Por primera vez la inscripción aumentará 50 pesos en todas las distancias; el recurso apoyará a los cuerpos de bomberos del estado. rotativo.com.mx

El director general de ASICS México, Julien Dionot, recordó que las siglas de la compañía corresponden a “Anima Sana In Corpore Sano”, y vinculó esa filosofía con el espíritu del evento queretano para consolidar una alianza de largo plazo.

Por primera vez, la inscripción sube 50 pesos: el destino son los bomberos

La consejera ciudadana del Querétaro Maratón 2026, Tania Ruiz Castro, anunció el componente social de la edición: el apoyo se destinará a los cuerpos de bomberos del estado, y por primera vez la inscripción aumentará 50 pesos en todas las distancias.

Mauricio Kuri en el Palacio de Gobierno durante la presentaci\u00f3n de la 16\u00aa edici\u00f3n del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n 2026. El gobernador Mauricio Kuri encabezó la presentación de la 16ª edición del Querétaro Maratón, prevista para el 4 de octubre. rotativo.com.mx

“Bomberos y bomberas que todos los días salen de casa sin saber qué emergencia enfrentarán, su causa, la firme convicción de servir, proteger, salvar patrimonios y lo más importante, salvar vidas”, expresó Ruiz Castro al cerrar la presentación.

El registro y los detalles operativos de la competencia se difundirán en las próximas semanas a través de los canales oficiales del Inder estatal, con la mira puesta en el banderazo del domingo 4 de octubre.

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