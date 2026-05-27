Querétaro, Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la presentación de la 16ª edición del Querétaro Maratón, que se correrá el domingo 4 de octubre con la participación estimada de más de 19 mil 500 corredores en las distancias de 42, 21, 10 y cinco kilómetros, y una derrama económica prevista superior a 80 millones de pesos.

Desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que la entidad es tierra de campeones con capacidad para organizar eventos de excelencia, y describió al maratón como una tradición deportiva y familiar que une culturas y fortalece la convivencia.

“Es una celebración que ofrece la oportunidad de mostrar al país y a todo el mundo que aquí en Querétaro es un sinónimo de hospitalidad, organización y una gran pasión por el deporte. También es una forma de destacar los valores que nos definen, como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la honestidad y la competencia limpia”, señaló Kuri.

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la presentación de la 16ª edición del Querétaro Maratón, prevista para el 4 de octubre. rotativo.com.mx

El gobernador convocó a las familias queretanas a acompañar a los corredores en las calles el día de la prueba y agradeció a los organizadores el compromiso sostenido con la competencia. Cerró su intervención con una frase que se ha vuelto sello del evento: “Que Querétaro no camina, que Querétaro no corre, que nuestro Querétaro vuela. Y por supuesto, que ganen los mejores”.

Categoría dorada, infantil gratuita y Germán Silva al frente de los entrenamientos

Por primera vez la inscripción aumentará 50 pesos en todas las distancias; el recurso apoyará a los cuerpos de bomberos del estado. rotativo.com.mx

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Iridia Salazar Blanco, anunció que la edición 2026 incorporará la premiación de la categoría dorada, dirigida a corredores mayores de 70 años, además de exposición, activaciones y tecnología pensadas para mejorar la experiencia del participante.

Salazar Blanco informó que el maratonista Germán Silva encabezará entrenamientos gratuitos a partir del 9 de junio en el Estadio Olímpico de la capital y en la Unidad Deportiva Maquio de San Juan del Río. También se alista una carrera infantil gratuita para 500 niñas y niños.

Por primera vez la inscripción aumentará 50 pesos en todas las distancias; el recurso apoyará a los cuerpos de bomberos del estado. rotativo.com.mx

“A todas y todos los corredores quiero decirles algo muy claro, este maratón es suyo, cada entrenamiento, cada madrugada, cada sacrificio y cada meta alcanzada los convierte ya en unos ganadores”, dijo la titular del Inder estatal.

ASICS entra como aliado estratégico

La marca japonesa ASICS se suma a la edición 2026 como aliada estratégica para fortalecer la experiencia de las y los corredores con calzado y tecnología de alto rendimiento.

Por primera vez la inscripción aumentará 50 pesos en todas las distancias; el recurso apoyará a los cuerpos de bomberos del estado. rotativo.com.mx

El director general de ASICS México, Julien Dionot, recordó que las siglas de la compañía corresponden a “Anima Sana In Corpore Sano”, y vinculó esa filosofía con el espíritu del evento queretano para consolidar una alianza de largo plazo.

Por primera vez, la inscripción sube 50 pesos: el destino son los bomberos

La consejera ciudadana del Querétaro Maratón 2026, Tania Ruiz Castro, anunció el componente social de la edición: el apoyo se destinará a los cuerpos de bomberos del estado, y por primera vez la inscripción aumentará 50 pesos en todas las distancias.

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la presentación de la 16ª edición del Querétaro Maratón, prevista para el 4 de octubre. rotativo.com.mx

“Bomberos y bomberas que todos los días salen de casa sin saber qué emergencia enfrentarán, su causa, la firme convicción de servir, proteger, salvar patrimonios y lo más importante, salvar vidas”, expresó Ruiz Castro al cerrar la presentación.

El registro y los detalles operativos de la competencia se difundirán en las próximas semanas a través de los canales oficiales del Inder estatal, con la mira puesta en el banderazo del domingo 4 de octubre.