Querétaro, 19 de marzo de 2026. —Cerca de seis mil mujeres de distintas edades, historias y capacidades físicas convirtieron la Alameda Hidalgo, sobre Avenida Constituyentes en el Centro Histórico de Querétaro, en el escenario de la tercera edición del Mujer Querétaro Medio Maratón 2026, celebrada con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El arranque oficial estuvo a cargo del presidente municipal Felipe Macías, acompañado por autoridades estatales y municipales. La participación se distribuyó en dos mil 700 corredoras en la categoría de cinco kilómetros, mil 300 en las distancias de 10 y 21 kilómetros, y 200 participantes en la modalidad pet-friendly del Medio Maratón Querétaro, una categoría de cinco kilómetros en la que las corredoras pudieron llevar a sus mascotas.

Corredoras con discapacidad motriz, auditiva y visual, así como con Síndrome de Down y parálisis cerebral, participaron en la jornada deportiva que reunió cerca de seis mil mujeres en Querétaro. rotativo.com.mx

Una de las características más destacadas de esta edición fue la participación de mujeres con discapacidad motriz, auditiva y visual, así como con Síndrome de Down y parálisis cerebral, que tomaron la ruta junto al resto de las competidoras en un ambiente que las organizadoras y asistentes describieron como de sororidad y respeto mutuo.

Inclusión y deporte femenino, ejes del evento en el Centro Histórico de Querétaro

El evento fue organizado por Grupo Radar en coordinación con el Municipio de Querétaro y con la participación de Gas Rosa como patrocinador principal.

La elección de la Alameda Hidalgo como sede de la carrera femenina en Querétaro buscó integrar el patrimonio urbano del Centro Histórico con una jornada deportiva de acceso abierto para corredoras de todos los niveles.

Más allá de los tiempos y posiciones, el recorrido se caracterizó por el aliento mutuo entre participantes, consolidando al evento como un espacio de construcción de comunidad entre mujeres queretanas y visitantes.

La frase que definió la jornada fue elocuente en su simpleza: "Todas las mujeres son bienvenidas, porque correr es para todas."

Corredoras con discapacidad motriz, auditiva y visual, así como con Síndrome de Down y parálisis cerebral, participaron en la jornada deportiva que reunió cerca de seis mil mujeres en Querétaro. rotativo.com.mx

Esta tercera edición reafirma la tendencia de crecimiento del evento desde su primera versión, posicionándolo como una de las carreras femeninas de mayor convocatoria en el estado.

Las interesadas en futuras ediciones pueden consultar información en asdeporte.com/evento/medio-marato-n-de-la-mujer-quere-taro-2026.

¿Cuándo y dónde fue el Mujer Querétaro Medio Maratón 2026?

La tercera edición se realizó el domingo 15 de marzo de 2026 a partir de las 07:00 horas, con salida y llegada en la Alameda Hidalgo sobre Avenida Constituyentes, en el Centro Histórico de Querétaro.