San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- San Juan del Río es el segundo municipio con más habitaciones-noche de Querétaro, con 1,786 cuartos distribuidos en más de 50 hoteles, informó el coordinador de Desarrollo Económico municipal, Francisco Javier Durán Zárate.
El turismo de romance es uno de los segmentos que más pesa en esa ocupación.
"Hay hoteles como el Hotel Galindo que en ocasiones, cuando la ocupación hotelera de San Juan del Río está en 40 o 50 por ciento, tiene el 100 por ciento de ocupación", señaló Durán Zárate, quien mencionó también a La Venta y al Hotel San Gil entre los establecimientos con alta demanda por bodas en fechas no siempre previsibles para el municipio.
El municipio ya había proyectado ocupación hotelera superior al 70 por ciento durante Semana Santa de este año, un patrón de fin de semana alto que se repite con la temporada de bodas. Las haciendas La Venta, San Gil y Galindo ya se habían posicionado como destino de bodas para parejas de otros estados del país.
A ese segmento se suman el turismo religioso, el histórico —ligado al paso del Camino Real de Tierra Adentro por el municipio— y el industrial, generado por empresas de distintas partes del país que se hospedan entre semana en San Juan del Río.
De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los visitantes proviene de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Guanajuato, además de municipios vecinos, aunque también llegan viajeros del norte del país interesados en la Ruta del Queso y el Vino.
Según Durán Zárate, San Juan del Río fue uno de los primeros puntos de vitivinicultura en América Latina durante las décadas de 1940 a 1970, periodo con el que el municipio busca posicionarse hoy como puerta de esa ruta.
En materia de nueva oferta hotelera, el funcionario señaló que no hay, por ahora, anuncio de aperturas adicionales, aunque el Hotel Galindo mantiene inversión activa con un viñedo de reciente creación y un jardín de olivos dentro de sus instalaciones.