Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Una plataforma digital integrará en un solo sistema las etapas del servicio de grúas en la zona metropolitana de Querétaro, desde la asignación de la unidad hasta el ingreso y la salida del vehículo del corralón, informaron la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y el Cabildo Metropolitano, organismo que coordina a los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan.
El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, señaló que el uso de tecnología permitirá avanzar hacia un esquema con mayor certeza y transparencia, en el que autoridad y ciudadanía puedan contar con información puntual sobre cada proceso del servicio.
Entre las funcionalidades contempladas figura un acceso ciudadano vía web, sin necesidad de descargar una aplicación, para dar seguimiento en tiempo real al servicio de grúa.
También se trabaja en un esquema de asignación inteligente que automatizará la designación de unidades de acuerdo con el tipo de servicio y su ubicación, considerando el corralón más cercano al lugar del incidente y garantizando que únicamente participen unidades debidamente concesionadas.
La plataforma contempla, además, un sistema de evidencia digital: un inventario del vehículo con fotografías, notas y registro de su estado tanto al momento de la carga como durante la descarga, con incorporación de la firma digital de conformidad por parte del ciudadano.
Otro punto es el manejo integral del expediente del incidente, que incorpora pagos electrónicos de los servicios de grúa y corralón para facilitar los procesos administrativos.
El presidente del Cabildo Metropolitano, Chepe Guerrero, aseguró que el trabajo coordinado permitirá avanzar en una herramienta que atienda las necesidades de Corregidora, El Marqués, Querétaro y Huimilpan, y ayude a ordenar y transparentar los procesos para la ciudadanía.
Para integrar a los interesados en formar parte de las grúas y corralones autorizados, la convocatoria estará abierta del 16 de octubre al 30 de noviembre para grúas y hasta el 9 de octubre para corralones, periodos en los que se revisará la documentación correspondiente.