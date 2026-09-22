Querétaro tendrá plataforma digital para dar seguimiento a grúas

La herramienta integrará seguimiento en tiempo real, asignación inteligente y evidencia digital, con convocatoria en octubre para grúas y corralones.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, y Chepe Guerrero, presidente del Cabildo Metropolitano, posan sonrientes frente a la bandera nacional y el escudo del Estado de Querétaro.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, y Chepe Guerrero, presidente del Cabildo Metropolitano, presentaron la plataforma digital que dará seguimiento al servicio de grúas en la zona metropolitana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Una plataforma digital integrará en un solo sistema las etapas del servicio de grúas en la zona metropolitana de Querétaro, desde la asignación de la unidad hasta el ingreso y la salida del vehículo del corralón, informaron la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y el Cabildo Metropolitano, organismo que coordina a los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, señaló que el uso de tecnología permitirá avanzar hacia un esquema con mayor certeza y transparencia, en el que autoridad y ciudadanía puedan contar con información puntual sobre cada proceso del servicio.

Entre las funcionalidades contempladas figura un acceso ciudadano vía web, sin necesidad de descargar una aplicación, para dar seguimiento en tiempo real al servicio de grúa.

También se trabaja en un esquema de asignación inteligente que automatizará la designación de unidades de acuerdo con el tipo de servicio y su ubicación, considerando el corralón más cercano al lugar del incidente y garantizando que únicamente participen unidades debidamente concesionadas.

La plataforma contempla, además, un sistema de evidencia digital: un inventario del vehículo con fotografías, notas y registro de su estado tanto al momento de la carga como durante la descarga, con incorporación de la firma digital de conformidad por parte del ciudadano.

Otro punto es el manejo integral del expediente del incidente, que incorpora pagos electrónicos de los servicios de grúa y corralón para facilitar los procesos administrativos.

El presidente del Cabildo Metropolitano, Chepe Guerrero, aseguró que el trabajo coordinado permitirá avanzar en una herramienta que atienda las necesidades de Corregidora, El Marqués, Querétaro y Huimilpan, y ayude a ordenar y transparentar los procesos para la ciudadanía.

Para integrar a los interesados en formar parte de las grúas y corralones autorizados, la convocatoria estará abierta del 16 de octubre al 30 de noviembre para grúas y hasta el 9 de octubre para corralones, periodos en los que se revisará la documentación correspondiente.

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