Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- La velaria del Centro Cultural Casa del Faldón lleva desde ahora el nombre de la maestra Aurora Zúñiga Sánchez, queretana reconocida internacionalmente por su fomento y preservación del folclor y las raíces culturales de la entidad a través de la danza, el huapango, la indumentaria típica de la región y la gastronomía.
La designación se entregó durante la celebración del aniversario número 35 del recinto.
Se trata de un homenaje en vida a la bailarina, maestra, investigadora y coleccionista, cuya trayectoria ha contribuido a la preservación, promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural de la entidad.
La Secretaría de Cultura del estado atribuyó el reconocimiento al compromiso, la dedicación y el legado de la peñamillerense —originaria del municipio de Peñamiller—, que trabaja, de acuerdo con la dependencia, para mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad cultural queretana.
Se le describe como una bailarina que "ha luchado por construir un mundo mejor a través de la danza y la expresión".