San Juan del Río tendrá Paseo Dominical el 27 de septiembre

La jornada, a partir de las 10 horas, incluirá exhibición militar y de autos clásicos, lucha libre, artesanías, comida e inflables infantiles.

Autoridades y organizadores presentan el Paseo Dominical en rueda de prensa en San Juan del Río
  • El cartel de lucha libre para el Paseo Dominical está integrado por talento queretano, según ZALLE Entertainment.
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    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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    San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- El Séptimo Regimiento Mecanizado La Llave abrirá sus puertas el domingo 27 de septiembre para el Paseo Dominical, un evento gratuito que reunirá exhibición de vehículos militares y clásicos, función de lucha libre, zona de artesanías, comida e inflables infantiles a partir de las 10 horas.

    La actividad se desarrollará en las instalaciones de la ExHacienda de La Llave.

    El Teniente Coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Anselmo Medina Vargas, segundo comandante y jefe de Grupo de Comando del regimiento, detalló que el programa incluye exhibición de armamento, vehículos blindados, equipo táctico y un módulo de reclutamiento.

    "La finalidad de este evento es servir a la población civil, que nos conozca, que sepa qué hacemos por ellos, todo el trabajo que realizamos en el Ejército Mexicano y, como ya ven, en conjunto con nuestros compañeros de Municipio", dijo Medina.

    A partir de las 12 horas se disputará una función de lucha libre con cartel integrado por talento queretano, informó José Luis Ramírez Cárdenas, director de ZALLE Entertainment.

    Román Garay, presidente de Garay Racing Team, adelantó que se exhibirán automóviles clásicos como parte de las actividades variadas para las familias que asistan ese domingo.

    Paulino Moreno Paz, coordinador de Festivaleando, señaló que el Paseo Dominical contará con un área para artesanos locales, una zona de comida y un espacio de inflables para niñas y niños.

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