San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- El Séptimo Regimiento Mecanizado La Llave abrirá sus puertas el domingo 27 de septiembre para el Paseo Dominical, un evento gratuito que reunirá exhibición de vehículos militares y clásicos, función de lucha libre, zona de artesanías, comida e inflables infantiles a partir de las 10 horas.
La actividad se desarrollará en las instalaciones de la ExHacienda de La Llave.
El Teniente Coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Anselmo Medina Vargas, segundo comandante y jefe de Grupo de Comando del regimiento, detalló que el programa incluye exhibición de armamento, vehículos blindados, equipo táctico y un módulo de reclutamiento.
"La finalidad de este evento es servir a la población civil, que nos conozca, que sepa qué hacemos por ellos, todo el trabajo que realizamos en el Ejército Mexicano y, como ya ven, en conjunto con nuestros compañeros de Municipio", dijo Medina.
A partir de las 12 horas se disputará una función de lucha libre con cartel integrado por talento queretano, informó José Luis Ramírez Cárdenas, director de ZALLE Entertainment.
Román Garay, presidente de Garay Racing Team, adelantó que se exhibirán automóviles clásicos como parte de las actividades variadas para las familias que asistan ese domingo.
Paulino Moreno Paz, coordinador de Festivaleando, señaló que el Paseo Dominical contará con un área para artesanos locales, una zona de comida y un espacio de inflables para niñas y niños.