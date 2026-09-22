Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Luis Nava recorrió el Mercado de las Flores de Querétaro y dialogó con locatarios sobre los retos de su actividad comercial, dentro de la nueva etapa de recorridos por el estado que emprendió tras dejar la Secretaría de Desarrollo Social para dedicarse de tiempo completo a la construcción de un proyecto rumbo al proceso electoral de 2027.
Raúl Arias Alquicira, líder del mercado, lo recibió en la entrada del inmueble junto con otros locatarios para iniciar el recorrido.
"Empezamos la semana aquí en el Mercado de las Flores. Recorriendo, saludando y platicando con las personas que su economía está vinculada con este mercado, son alrededor de 300 familias y queremos escuchar sus inquietudes y sobre todo qué es lo que necesitan para poder salir adelante. Aquí estaremos, construyendo un gran proyecto para Querétaro", declaró Nava.
Acompañado por su esposa, Arahí Domínguez, escuchó las inquietudes, necesidades y propuestas de los comerciantes, en un diálogo directo con quienes trabajan a diario en el mercado.
El territorio y la escucha directa son el punto de partida de esta etapa, que Nava ha planteado como un recorrido por municipios, con un acercamiento a ciudadanos y liderazgos de distintos sectores, y la construcción de una propuesta a partir de las coincidencias, con una visión que busca ir más allá de un solo grupo o partido.
El encuentro con los comerciantes del Mercado de las Flores se suma así a otros espacios donde Nava ha buscado sumar voces, conocer distintas realidades de Querétaro y tender puentes con quienes contribuyen al desarrollo del estado.