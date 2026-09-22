Recorre Luis Nava el Mercado de las Flores y escucha a locatarios

Acompañado por su esposa, Arahí Domínguez, el exsecretario recorrió el mercado y escuchó las inquietudes de comerciantes vinculados a la actividad del lugar.

Luis Nava saluda a una comerciante durante su recorrido por el Mercado de las Flores en Querétaro.

Luis Nava saluda a una locataria durante el recorrido que realizó por el Mercado de las Flores, en el que dialogó con comerciantes sobre los retos de su actividad económica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Luis Nava recorrió el Mercado de las Flores de Querétaro y dialogó con locatarios sobre los retos de su actividad comercial, dentro de la nueva etapa de recorridos por el estado que emprendió tras dejar la Secretaría de Desarrollo Social para dedicarse de tiempo completo a la construcción de un proyecto rumbo al proceso electoral de 2027.

Raúl Arias Alquicira, líder del mercado, lo recibió en la entrada del inmueble junto con otros locatarios para iniciar el recorrido.

"Empezamos la semana aquí en el Mercado de las Flores. Recorriendo, saludando y platicando con las personas que su economía está vinculada con este mercado, son alrededor de 300 familias y queremos escuchar sus inquietudes y sobre todo qué es lo que necesitan para poder salir adelante. Aquí estaremos, construyendo un gran proyecto para Querétaro", declaró Nava.

Acompañado por su esposa, Arahí Domínguez, escuchó las inquietudes, necesidades y propuestas de los comerciantes, en un diálogo directo con quienes trabajan a diario en el mercado.

El territorio y la escucha directa son el punto de partida de esta etapa, que Nava ha planteado como un recorrido por municipios, con un acercamiento a ciudadanos y liderazgos de distintos sectores, y la construcción de una propuesta a partir de las coincidencias, con una visión que busca ir más allá de un solo grupo o partido.

El encuentro con los comerciantes del Mercado de las Flores se suma así a otros espacios donde Nava ha buscado sumar voces, conocer distintas realidades de Querétaro y tender puentes con quienes contribuyen al desarrollo del estado.

politica pan luis nava

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