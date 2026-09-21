Huimilpan, 20 de septiembre de 2026.- Luis Nava sostuvo un encuentro con cerca de 100 ciudadanos y liderazgos sociales de Huimilpan, en el que privilegió la escucha directa sobre el discurso institucional. Acompañado por su esposa, Arahí Domínguez, Nava dialogó con vecinos y dirigentes comunitarios con arraigo en distintas localidades del municipio.
"Hoy iniciamos una etapa en donde vamos a estar recorriendo y escuchando a muchas personas. Porque tenemos claro que la gente quiere que cuidemos a Querétaro, que defendamos a Querétaro y construir proyectos que sean en beneficio de la gente. Cuando lo hacemos en equipo nos va mejor", declaró Nava durante el encuentro.
Ejidatarios y delegados municipales presentaron a Nava el gallo "Luis", su tocayo, como símbolo del compromiso con su liderazgo. rotativo.com.mx
En la reunión participaron el alcalde de Huimilpan, Jairo Morales, el regidor Fernando Arias y la delegada municipal Silvia Saavedra, además de Mónica Aguilar, Lupita Martínez, Antonina Vega, Verónica Vázquez, Pablo Morales y Domingo Díaz, ejidatarios y delegadas y delegados municipales de la demarcación.
Nava sostuvo que la diversidad de voces no debe ser motivo de división, sino una fortaleza para Querétaro, y llamó a generar coincidencias entre generaciones, comunidades y sectores con el bienestar de las familias como eje.
En la reunión participaron el alcalde de Huimilpan, Jairo Morales, y otros liderazgos municipales de la demarcación. rotativo.com.mx
Ejidatarios y delegados municipales le presentaron a Nava un gallo bautizado con el nombre "Luis", su tocayo, como símbolo del compromiso con su liderazgo.
El encuentro en Huimilpan se suma a la serie de reuniones que Nava ha sostenido en diferentes municipios, donde ha privilegiado el contacto directo con ciudadanos y liderazgos locales.