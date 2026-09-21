Luis Nava se reúne con liderazgos sociales de Huimilpan

Ejidatarios, delegados y vecinos de la demarcación participaron en un encuentro que privilegió la escucha directa y el diálogo comunitario.

Luis Nava saluda a un líder social durante encuentro con ciudadanos de Huimilpan, Querétaro.

Luis Nava sostuvo un encuentro con cerca de 100 ciudadanos y liderazgos sociales de Huimilpan para dialogar y escuchar sus prioridades.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Huimilpan, 20 de septiembre de 2026.- Luis Nava sostuvo un encuentro con cerca de 100 ciudadanos y liderazgos sociales de Huimilpan, en el que privilegió la escucha directa sobre el discurso institucional. Acompañado por su esposa, Arahí Domínguez, Nava dialogó con vecinos y dirigentes comunitarios con arraigo en distintas localidades del municipio.

"Hoy iniciamos una etapa en donde vamos a estar recorriendo y escuchando a muchas personas. Porque tenemos claro que la gente quiere que cuidemos a Querétaro, que defendamos a Querétaro y construir proyectos que sean en beneficio de la gente. Cuando lo hacemos en equipo nos va mejor", declaró Nava durante el encuentro.

Luis Nava sostiene al gallo bautizado con su nombre, obsequiado por ejidatarios de Huimilpan. Ejidatarios y delegados municipales presentaron a Nava el gallo "Luis", su tocayo, como símbolo del compromiso con su liderazgo. rotativo.com.mx

En la reunión participaron el alcalde de Huimilpan, Jairo Morales, el regidor Fernando Arias y la delegada municipal Silvia Saavedra, además de Mónica Aguilar, Lupita Martínez, Antonina Vega, Verónica Vázquez, Pablo Morales y Domingo Díaz, ejidatarios y delegadas y delegados municipales de la demarcación.

Nava sostuvo que la diversidad de voces no debe ser motivo de división, sino una fortaleza para Querétaro, y llamó a generar coincidencias entre generaciones, comunidades y sectores con el bienestar de las familias como eje.

Luis Nava posa junto a autoridades municipales de Huimilpan durante el encuentro con liderazgos sociales. En la reunión participaron el alcalde de Huimilpan, Jairo Morales, y otros liderazgos municipales de la demarcación. rotativo.com.mx

Ejidatarios y delegados municipales le presentaron a Nava un gallo bautizado con el nombre "Luis", su tocayo, como símbolo del compromiso con su liderazgo.

El encuentro en Huimilpan se suma a la serie de reuniones que Nava ha sostenido en diferentes municipios, donde ha privilegiado el contacto directo con ciudadanos y liderazgos locales.

politica luis nava liderazgo huimilpan

Reciente

PID de Querétaro presenta a detenido, rostro cubierto, señalado como "The Black" por robo de vehículo.
San Juan del Río

PID detiene en San Juan del Río a "The Black" por robo en Edomex

La PID cumplimentó en San Juan del Río una orden de aprehensión contra Luis Gerardo "N" por robo agravado de vehículo en el Estado de México.

Automóvil gris incrustado bajo la caja de un tráiler en la autopista México-Querétaro, San Juan del Río
San Juan del Río

Automóvil se incrusta bajo tráiler en autopista México-Querétaro

El siniestro generó fuerte tráfico en dirección a la capital del estado mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para auxiliar a los ocupantes.

Seis hombres detenidos por privación ilegal de la libertad en Puerto Peñasco, Sonora, con identidad resguardada
México

Liberan a tres personas y detienen a siete en Puerto Peñasco, Sonora

Autoridades federales y estatales aseguraron más de 40 armas largas, tres ametralladoras y casi 4 mil cartuchos en dos cateos.

Personal municipal atiende a una ciudadana en mesa de atención instalada en Laguna de Lourdes, San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río pinta reductores y atiende Laguna de Lourdes

Dependencias municipales atendieron más de 60 solicitudes en mesas de trabajo instaladas en la comunidad.