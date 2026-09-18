Inauguran Centro de Partería en San Miguel de Allende

El espacio ofrece atención a embarazos de bajo riesgo con parteras tradicionales, médico especialista y enfermera, y contará con una Escuela de Partería.

Claudia Sheinbaum Pardo camina junto a una colaboradora tras la conferencia matutina en Irapuato, Guanajuato, previo al anuncio del nuevo centro de partería en San Miguel de Allende.

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "algo histórico" la creación del nuevo espacio, que atiende partos con acompañamiento de parteras tradicionales y personal médico especializado.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 18, 2026
Mariana Torres García

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Irapuato, Guanajuato, 18 de septiembre de 2026.- San Miguel de Allende, Guanajuato, cuenta ya con un Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar, un espacio que atiende embarazos sin alto riesgo con el acompañamiento conjunto de una partera, un médico especialista y una enfermera, y que vincula el conocimiento tradicional con la medicina alópata para las mujeres embarazadas de la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el espacio a través de un enlace durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, realizada en la XII Región Militar de Irapuato.

"Es algo histórico, es la atención a las mujeres embarazadas, a los partos, en un espacio en donde se atiende con todas las facilidades médicas y, además, hay parteras tradicionales", destacó Sheinbaum.

El Centro, que además tendrá una Escuela de Partería, se creó tras la aprobación de la Norma Oficial Mexicana 020, en la que participaron parteras tradicionales, así como médicos y médicas gineco-obstetras.

"Es realmente algo muy especial, estuve ahí cuando apenas se iba a construir y hoy ya es una realidad. Y ojalá podamos construirlos en otros lugares", agregó la mandataria.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, calificó la inauguración como un día histórico para los servicios públicos de salud, al tratarse de un espacio cuya prioridad es la atención reproductiva de la mujer y de la niñez mexicana.

Un equipo integrado en su totalidad por mujeres opera el Centro, detalló Svarch Pérez, en un esquema multidisciplinario que une la medicina especializada, la pediatría y la ginecología con la partería.

La directora del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, Leticia Rodríguez Serrano, señaló que la unidad ofrecerá servicios a mujeres, bebés y familias de manera completamente gratuita.

politica san miguel de allende claudia sheinbaum

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