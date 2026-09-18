Ruta alterna México-Querétaro iniciará en noviembre

La vía conectará el Arco Norte con San Juan del Río con una inversión de 26 mil 862 millones de pesos.

Tramo de la autopista México-Querétaro en el estado de Querétaro

La SICT confirmó que la ruta alterna México-Querétaro, entre el Arco Norte y San Juan del Río, iniciará obras en noviembre de 2026.

Ilustrativa
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de septiembre de 2026.- El Gobierno de México confirmó que la construcción de la ruta alterna México-Querétaro iniciará en noviembre de 2026, como parte del programa nacional de carreteras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la nueva vía conectará el Arco Norte con San Juan del Río en un tramo de 81 kilómetros, con una inversión de 26 mil 862 millones de pesos, y que los trabajos concluirán en abril de 2030.

"La Ruta Alterna México-Querétaro estará iniciando en noviembre de este año y para terminarse en abril de 2030. Es desde el Arco Norte hasta San Juan del Río", señaló el funcionario.

La obra forma parte de la cartera de autopistas de la dependencia, que contempla una inversión de 100 mil millones de pesos para construir y modernizar 802 kilómetros en el país, y busca ofrecer una alternativa a la autopista México-Querétaro para reducir la saturación vehicular en ese corredor.

De acuerdo con la SICT, la nueva ruta permitirá reducir hasta 60 minutos el tiempo de traslado entre el centro del país y San Juan del Río.

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