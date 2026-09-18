San Juan del Río, 18 de septiembre de 2026.- El Gobierno de México confirmó que la construcción de la ruta alterna México-Querétaro iniciará en noviembre de 2026, como parte del programa nacional de carreteras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la nueva vía conectará el Arco Norte con San Juan del Río en un tramo de 81 kilómetros, con una inversión de 26 mil 862 millones de pesos, y que los trabajos concluirán en abril de 2030.
"La Ruta Alterna México-Querétaro estará iniciando en noviembre de este año y para terminarse en abril de 2030. Es desde el Arco Norte hasta San Juan del Río", señaló el funcionario.
La obra forma parte de la cartera de autopistas de la dependencia, que contempla una inversión de 100 mil millones de pesos para construir y modernizar 802 kilómetros en el país, y busca ofrecer una alternativa a la autopista México-Querétaro para reducir la saturación vehicular en ese corredor.
De acuerdo con la SICT, la nueva ruta permitirá reducir hasta 60 minutos el tiempo de traslado entre el centro del país y San Juan del Río.