Querétaro crea primer Consejo Universitario Juvenil

El Instituto Municipal de la Juventud reunió a jefe de Gabinete y representantes de distintas universidades en la primera sesión.

Jóvenes representantes universitarios escuchan durante la sesión del Consejo Universitario Juvenil de Querétaro.

Entre las tareas del Consejo está sumar a más jóvenes de sus universidades para fortalecer nuevos liderazgos en el municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- El Municipio de Querétaro creó el primer Consejo Universitario Juvenil, un espacio de diálogo entre el gobierno municipal y representantes de distintas universidades de la capital.

El nuevo órgano se suma al Gabinete Juvenil, otro mecanismo de participación que el Instituto Municipal de la Juventud opera desde 2022.

La primera sesión reunió a 25 jóvenes junto con el jefe de Gabinete, Federico de los Cobos, y el director del Instituto Municipal de la Juventud, Mauricio Parra.

Durante el encuentro, Parra dio la bienvenida a los integrantes y explicó que el Consejo busca conocer las problemáticas y aspiraciones de las juventudes para brindarles herramientas y apoyo desde el Instituto.

Pidió además a los universitarios sumar a más compañeros de sus escuelas y fortalecer nuevos liderazgos en el municipio.

"Queremos que en esta mesa de trabajo cada quien se presente, presente sus ideas, ver cómo los podemos vincular, cómo los podemos ayudar, pero aparte también queremos que ustedes vayan a sus universidades y platiquen con los demás jóvenes que sean voceros de lo que hacemos acá y cómo se pueden sumar más y más jóvenes y a su vez crear nuevos liderazgos de que ustedes van y apoyan a un chavo y ustedes sean nuevos liderazgos juveniles aquí en el municipio de Querétaro", señaló el funcionario.

En la sesión se compartieron propuestas, herramientas y plataformas disponibles para las juventudes, con el propósito de ampliar sus oportunidades de desarrollo y facilitar su vinculación con el Municipio.

El Consejo Universitario Juvenil busca generar un espacio de encuentro entre liderazgos de distintas universidades para conocer sus proyectos, inquietudes y necesidades, y establecer canales de comunicación que permitan desarrollar acciones en beneficio de las juventudes queretanas.

La iniciativa se suma a otros esfuerzos recientes de vinculación entre jóvenes queretanos e instituciones, como el convenio firmado en septiembre entre el IEEQ y la Universidad Anáhuac Querétaro para fomentar la educación cívica.

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