Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- El Municipio de Querétaro creó el primer Consejo Universitario Juvenil, un espacio de diálogo entre el gobierno municipal y representantes de distintas universidades de la capital.
El nuevo órgano se suma al Gabinete Juvenil, otro mecanismo de participación que el Instituto Municipal de la Juventud opera desde 2022.
La primera sesión reunió a 25 jóvenes junto con el jefe de Gabinete, Federico de los Cobos, y el director del Instituto Municipal de la Juventud, Mauricio Parra.
Durante el encuentro, Parra dio la bienvenida a los integrantes y explicó que el Consejo busca conocer las problemáticas y aspiraciones de las juventudes para brindarles herramientas y apoyo desde el Instituto.
Pidió además a los universitarios sumar a más compañeros de sus escuelas y fortalecer nuevos liderazgos en el municipio.
"Queremos que en esta mesa de trabajo cada quien se presente, presente sus ideas, ver cómo los podemos vincular, cómo los podemos ayudar, pero aparte también queremos que ustedes vayan a sus universidades y platiquen con los demás jóvenes que sean voceros de lo que hacemos acá y cómo se pueden sumar más y más jóvenes y a su vez crear nuevos liderazgos de que ustedes van y apoyan a un chavo y ustedes sean nuevos liderazgos juveniles aquí en el municipio de Querétaro", señaló el funcionario.
En la sesión se compartieron propuestas, herramientas y plataformas disponibles para las juventudes, con el propósito de ampliar sus oportunidades de desarrollo y facilitar su vinculación con el Municipio.
El Consejo Universitario Juvenil busca generar un espacio de encuentro entre liderazgos de distintas universidades para conocer sus proyectos, inquietudes y necesidades, y establecer canales de comunicación que permitan desarrollar acciones en beneficio de las juventudes queretanas.
La iniciativa se suma a otros esfuerzos recientes de vinculación entre jóvenes queretanos e instituciones, como el convenio firmado en septiembre entre el IEEQ y la Universidad Anáhuac Querétaro para fomentar la educación cívica.