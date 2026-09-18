Querétaro acopiará residuos especiales el 19 de septiembre

El Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, con entrada por el Acceso B, recibirá electrodomésticos, línea blanca, cómputo, pilas y poda.

Mapa oficial de acceso a la megajornada de acopio de residuos de manejo especial en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro, con la entrada señalada por el Acceso B.

La entrada a la megajornada de acopio de residuos de manejo especial será exclusivamente por el Acceso B, sobre la calle Manuel M. Ponce.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro instalará una megajornada de acopio de residuos de manejo especial el 19 de septiembre, de 9:00 a 15:00 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, con entrada exclusiva por el Acceso B, sobre la calle Manuel M. Ponce.

La jornada recibirá electrodomésticos, línea blanca, equipos de cómputo, pilas y residuos de poda, estos últimos porque el sitio cuenta con uno de los puntos verdes del municipio. No se recibirá escombro.

En equipos de cómputo, el punto de acopio aceptará computadoras, monitores, CPU, laptops, impresoras, fax, teclados, mouse, televisiones, multifuncionales, copiadoras, teléfonos, celulares, escáneres, micrófonos, cámaras fotográficas, audífonos, reproductores de DVD o Blu-ray, tabletas y pantallas.

Armando Presa Ortega, secretario de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, señaló que estas jornadas evitan que los residuos terminen en la vía pública, en lotes baldíos o mezclados con la basura doméstica.

En línea blanca y electrodomésticos, la jornada recibirá licuadoras, microondas, hornos convencionales, tostadoras, cafeteras, batidoras, sandwicheras, planchas, refrigeradores, lavadoras, secadoras, centros de lavado y estufas.

La jornada es organizada por el municipio de Querétaro dentro del programa Plan Orden, con la participación de Circulartech Recycling y R3HAB Industrial. Se trata de un programa público, ajeno a cualquier partido político, cuyo uso queda restringido a los fines establecidos en la convocatoria.

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