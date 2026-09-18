Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- El municipio de Querétaro instalará una megajornada de acopio de residuos de manejo especial el 19 de septiembre, de 9:00 a 15:00 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, con entrada exclusiva por el Acceso B, sobre la calle Manuel M. Ponce.
La jornada recibirá electrodomésticos, línea blanca, equipos de cómputo, pilas y residuos de poda, estos últimos porque el sitio cuenta con uno de los puntos verdes del municipio. No se recibirá escombro.
En equipos de cómputo, el punto de acopio aceptará computadoras, monitores, CPU, laptops, impresoras, fax, teclados, mouse, televisiones, multifuncionales, copiadoras, teléfonos, celulares, escáneres, micrófonos, cámaras fotográficas, audífonos, reproductores de DVD o Blu-ray, tabletas y pantallas.
Armando Presa Ortega, secretario de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, señaló que estas jornadas evitan que los residuos terminen en la vía pública, en lotes baldíos o mezclados con la basura doméstica.
En línea blanca y electrodomésticos, la jornada recibirá licuadoras, microondas, hornos convencionales, tostadoras, cafeteras, batidoras, sandwicheras, planchas, refrigeradores, lavadoras, secadoras, centros de lavado y estufas.
La jornada es organizada por el municipio de Querétaro dentro del programa Plan Orden, con la participación de Circulartech Recycling y R3HAB Industrial. Se trata de un programa público, ajeno a cualquier partido político, cuyo uso queda restringido a los fines establecidos en la convocatoria.