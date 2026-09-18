San Juan del Río, 18 de septiembre de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en San Juan del Río y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, abrieron el registro para la segunda edición del Hackatón Canacintra, que se realizará los días 7 y 8 de octubre en el auditorio de la propia universidad.

La convocatoria es gratuita, cierra el 1 de octubre y está dirigida a equipos de educación media superior y superior de instituciones públicas y privadas de todo el estado.

Podrán inscribirse hasta 16 equipos: nueve de nivel superior y siete de nivel medio superior, cada uno integrado por cuatro estudiantes.

El reto se organiza en tres ejes: el talento estudiantil, la industria que plantea las problemáticas y la inteligencia artificial como herramienta técnica transversal.

Las categorías para nivel superior son innovación con inteligencia artificial enfocada a la sostenibilidad, inteligencia artificial para el control de calidad e inteligencia artificial enfocada al marketing empresarial; los equipos de nivel medio superior compiten únicamente en la categoría de innovación y sustentabilidad, según detalló el coordinador general de la UAQ, campus San Juan del Río, Javier Peña Perrusquía.

La organización recae este año en la universidad, después de que el Comité de Educación de Canacintra, encabezado por su líder, Fernando Ferrusca Ortiz, impulsara la iniciativa el año pasado.

"Cuando la academia y la industria trabajan como un mismo equipo, el resultado siempre es mayor que la suma de sus partes", afirmó el presidente de Canacintra San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, durante la presentación de la convocatoria.

Los equipos de nivel superior permanecerán en las instalaciones de la UAQ durante toda la jornada del 7 de octubre; los de nivel medio superior se retirarán a las 9:00 de la noche y regresarán a las 8:00 de la mañana del día siguiente.

La organización proporcionará alimentos a los participantes y aplicará protocolos médicos y de protección civil durante el evento.

La segunda edición sucede a la primera, realizada en 2025 por Canacintra y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), que reunió a 12 equipos y 48 estudiantes de instituciones como la propia UTSJR, la Universidad Tecnológica de Querétaro y la UAQ, además de participantes de educación media superior.

El representante del Comité de Jóvenes Industriales de Canacintra, Sergio Emiliano Enríquez Candelas, explicó que su empresa, Archemic, dedicada a la maquila y manufactura de especialidades químicas, planteó el año pasado un reto de digitalización de procesos: el equipo ganador desarrolló un tablero de control digital para monitorear en tiempo real los insumos, la temperatura y las materias primas de la línea de producción.

"No podemos pedir la experiencia a un joven, si como empresarios no le damos primero la oportunidad de adquirirla", señaló Enríquez Candelas.

Con datos de los censos económicos del INEGI de 2014, Enríquez Candelas indicó que San Juan del Río concentraba entonces 13.4% del personal ocupado del estado y 16.2% de su producción bruta total, lo que lo ubica como el tercer municipio con mayor aportación al PIB estatal.

El director del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, Rubén Espinosa Castro, planteó la velocidad de adopción de la inteligencia artificial como justificación de la nueva categoría del hackatón: mientras el automóvil tardó cerca de 90 años en alcanzar 100 millones de usuarios y el teléfono celular 30 años, la inteligencia artificial llegó a esa cifra en dos meses, dijo. El instituto será sede de la tercera edición del hackatón, ya anunciada para 2027.

El jurado estará integrado por académicos de distintas instituciones y evaluará la claridad del problema identificado, la coherencia de la solución, el desarrollo del prototipo y la justificación de su impacto; en caso de empate, el voto decisivo corresponderá a la empresa que planteó el reto.

Las empresas interesadas en participar como retadoras y las instituciones que quieran inscribir equipos pueden hacerlo mediante el formulario que Canacintra San Juan del Río publicará en su página oficial antes del cierre de registro.