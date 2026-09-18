Canacintra y UAQ lanzan segundo Hackatón en San Juan del Río

El registro está abierto hasta el 1 de octubre para equipos de educación media superior y superior que competirán en tres categorías de inteligencia artificial.

Autoridades de Canacintra y la UAQ presentan la convocatoria del segundo Hackatón de San Juan del Río, Querétaro.
  • El registro para el segundo Hackatón Canacintra-UAQ en San Juan del Río cierra el 1 de octubre y es gratuito.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de septiembre de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en San Juan del Río y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, abrieron el registro para la segunda edición del Hackatón Canacintra, que se realizará los días 7 y 8 de octubre en el auditorio de la propia universidad.

La convocatoria es gratuita, cierra el 1 de octubre y está dirigida a equipos de educación media superior y superior de instituciones públicas y privadas de todo el estado.

Podrán inscribirse hasta 16 equipos: nueve de nivel superior y siete de nivel medio superior, cada uno integrado por cuatro estudiantes.

El reto se organiza en tres ejes: el talento estudiantil, la industria que plantea las problemáticas y la inteligencia artificial como herramienta técnica transversal.

Las categorías para nivel superior son innovación con inteligencia artificial enfocada a la sostenibilidad, inteligencia artificial para el control de calidad e inteligencia artificial enfocada al marketing empresarial; los equipos de nivel medio superior compiten únicamente en la categoría de innovación y sustentabilidad, según detalló el coordinador general de la UAQ, campus San Juan del Río, Javier Peña Perrusquía.

La organización recae este año en la universidad, después de que el Comité de Educación de Canacintra, encabezado por su líder, Fernando Ferrusca Ortiz, impulsara la iniciativa el año pasado.

"Cuando la academia y la industria trabajan como un mismo equipo, el resultado siempre es mayor que la suma de sus partes", afirmó el presidente de Canacintra San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, durante la presentación de la convocatoria.

Los equipos de nivel superior permanecerán en las instalaciones de la UAQ durante toda la jornada del 7 de octubre; los de nivel medio superior se retirarán a las 9:00 de la noche y regresarán a las 8:00 de la mañana del día siguiente.

La organización proporcionará alimentos a los participantes y aplicará protocolos médicos y de protección civil durante el evento.

La segunda edición sucede a la primera, realizada en 2025 por Canacintra y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), que reunió a 12 equipos y 48 estudiantes de instituciones como la propia UTSJR, la Universidad Tecnológica de Querétaro y la UAQ, además de participantes de educación media superior.

El representante del Comité de Jóvenes Industriales de Canacintra, Sergio Emiliano Enríquez Candelas, explicó que su empresa, Archemic, dedicada a la maquila y manufactura de especialidades químicas, planteó el año pasado un reto de digitalización de procesos: el equipo ganador desarrolló un tablero de control digital para monitorear en tiempo real los insumos, la temperatura y las materias primas de la línea de producción.

"No podemos pedir la experiencia a un joven, si como empresarios no le damos primero la oportunidad de adquirirla", señaló Enríquez Candelas.

Con datos de los censos económicos del INEGI de 2014, Enríquez Candelas indicó que San Juan del Río concentraba entonces 13.4% del personal ocupado del estado y 16.2% de su producción bruta total, lo que lo ubica como el tercer municipio con mayor aportación al PIB estatal.

El director del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, Rubén Espinosa Castro, planteó la velocidad de adopción de la inteligencia artificial como justificación de la nueva categoría del hackatón: mientras el automóvil tardó cerca de 90 años en alcanzar 100 millones de usuarios y el teléfono celular 30 años, la inteligencia artificial llegó a esa cifra en dos meses, dijo. El instituto será sede de la tercera edición del hackatón, ya anunciada para 2027.

El jurado estará integrado por académicos de distintas instituciones y evaluará la claridad del problema identificado, la coherencia de la solución, el desarrollo del prototipo y la justificación de su impacto; en caso de empate, el voto decisivo corresponderá a la empresa que planteó el reto.

Las empresas interesadas en participar como retadoras y las instituciones que quieran inscribir equipos pueden hacerlo mediante el formulario que Canacintra San Juan del Río publicará en su página oficial antes del cierre de registro.

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