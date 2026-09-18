San Juan del Río, 18 de septiembre de 2026.- La matrícula de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) pasó de 3 mil 200 estudiantes en 2021 a 3 mil 800 con los que arrancó, hace un par de semanas, el cuatrimestre septiembre-diciembre: 600 alumnos más que hace cinco años, informó el rector Fernando Ferrusca Ortiz.
"Nuestro reto es que no haya un alumno de bachillerato que se quede sin continuar estudiando. En ese sentido, mientras eso suceda, no vamos a poder estar satisfechos", dijo el rector. Elegir seguir estudiando, agregó, es la alternativa a "la vía corta, la vía fácil, la vía rápida".
La universidad también avanzó en la parte tecnológica. Todos los alumnos, incluidos los del centro de idiomas, ya tienen en su teléfono una credencial digital para registrar su entrada en los torniquetes, y los padres de familia cuentan con un portal donde pueden checar a qué hora entraron y salieron sus hijos, así como sus calificaciones.
La institución no construyó aulas nuevas: reorganizó laboratorios existentes y movió otros espacios para habilitar 12 aulas adicionales. Junto con el centro de idiomas, que atiende a cerca de 900 alumnos los sábados, la comunidad estudiantil de la UTSJR suma casi 5 mil personas.
Cerca del 30% de la matrícula llega de fuera de Querétaro, principalmente de Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Al preguntarles por qué eligen San Juan del Río, los estudiantes foráneos repiten siempre las mismas tres razones, señaló Ferrusca Ortiz: "la calidad educativa que encuentran acá", "la tranquilidad de la paz social que se vive en Querétaro" y que al egresar "encuentran oportunidades para trabajar o para empezar sus propios negocios".
Como parte del nuevo modelo educativo aplicado en el subsistema tecnológico y politécnico del país, la UTSJR encabezó a nivel nacional el ajuste de algunos programas educativos.
En fechas recientes abrió, en su unidad académica de Jalpan de Serra, la carrera de turismo, y en San Juan del Río sumó líneas terminales en inteligencia artificial y en el área automotriz, en la etapa de Técnico Superior Universitario.
Sobre la posible apertura de nuevas carreras, el rector adelantó que la UTSJR analiza incorporar la licenciatura en arquitectura para el próximo ciclo escolar, con la convocatoria prevista para enero.
"Tenemos todas las condiciones, tenemos los laboratorios, tenemos los maestros, tenemos todo para buscar aperturar la carrera de arquitectura en el próximo ciclo escolar", dijo Ferrusca Ortiz.
Añadió que el análisis situacional del proyecto reunió a ingenieros, arquitectos, colegios profesionales y empresarios de la construcción, quienes coincidieron en la necesidad de formar nuevos arquitectos en la región.
El rector adelantó, además, que la institución prepara un anuncio adicional para este ciclo escolar, aunque señaló que no le corresponde a él darlo a conocer.