UTSJR crece a 3,800 alumnos en San Juan del Río

El rector Fernando Ferrusca Ortiz señaló que 30% de los alumnos llega de Hidalgo, Estado de México y Michoacán

Fernando Ferrusca Ortiz, rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, durante entrevista sobre el crecimiento de matrícula.

El rector de la UTSJR, Fernando Ferrusca Ortiz, informó que la matrícula de la institución pasó de 3 mil 200 a 3 mil 800 estudiantes en los últimos cinco años.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de septiembre de 2026.- La matrícula de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) pasó de 3 mil 200 estudiantes en 2021 a 3 mil 800 con los que arrancó, hace un par de semanas, el cuatrimestre septiembre-diciembre: 600 alumnos más que hace cinco años, informó el rector Fernando Ferrusca Ortiz.

"Nuestro reto es que no haya un alumno de bachillerato que se quede sin continuar estudiando. En ese sentido, mientras eso suceda, no vamos a poder estar satisfechos", dijo el rector. Elegir seguir estudiando, agregó, es la alternativa a "la vía corta, la vía fácil, la vía rápida".

La universidad también avanzó en la parte tecnológica. Todos los alumnos, incluidos los del centro de idiomas, ya tienen en su teléfono una credencial digital para registrar su entrada en los torniquetes, y los padres de familia cuentan con un portal donde pueden checar a qué hora entraron y salieron sus hijos, así como sus calificaciones.

La institución no construyó aulas nuevas: reorganizó laboratorios existentes y movió otros espacios para habilitar 12 aulas adicionales. Junto con el centro de idiomas, que atiende a cerca de 900 alumnos los sábados, la comunidad estudiantil de la UTSJR suma casi 5 mil personas.

Cerca del 30% de la matrícula llega de fuera de Querétaro, principalmente de Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Al preguntarles por qué eligen San Juan del Río, los estudiantes foráneos repiten siempre las mismas tres razones, señaló Ferrusca Ortiz: "la calidad educativa que encuentran acá", "la tranquilidad de la paz social que se vive en Querétaro" y que al egresar "encuentran oportunidades para trabajar o para empezar sus propios negocios".

Como parte del nuevo modelo educativo aplicado en el subsistema tecnológico y politécnico del país, la UTSJR encabezó a nivel nacional el ajuste de algunos programas educativos.

En fechas recientes abrió, en su unidad académica de Jalpan de Serra, la carrera de turismo, y en San Juan del Río sumó líneas terminales en inteligencia artificial y en el área automotriz, en la etapa de Técnico Superior Universitario.

Sobre la posible apertura de nuevas carreras, el rector adelantó que la UTSJR analiza incorporar la licenciatura en arquitectura para el próximo ciclo escolar, con la convocatoria prevista para enero.

"Tenemos todas las condiciones, tenemos los laboratorios, tenemos los maestros, tenemos todo para buscar aperturar la carrera de arquitectura en el próximo ciclo escolar", dijo Ferrusca Ortiz.

Añadió que el análisis situacional del proyecto reunió a ingenieros, arquitectos, colegios profesionales y empresarios de la construcción, quienes coincidieron en la necesidad de formar nuevos arquitectos en la región.

El rector adelantó, además, que la institución prepara un anuncio adicional para este ciclo escolar, aunque señaló que no le corresponde a él darlo a conocer.

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