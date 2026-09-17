UT San Juan del Río: 321 becados con EE.UU. desde 2022

De ellos, 46 estudiantes cursaron la Beca Embajadores Bicentenario con estancias en más de cinco universidades de Estados Unidos.

Fernando Ferrusca Ortiz y Silvio González posan frente al campus de la UT San Juan del Río

El rector Fernando Ferrusca Ortiz y Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México, en el campus de la UT San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) acumula 321 estudiantes beneficiados desde 2022 por el programa estatal Becas Embajadores Querétaro, informó el rector de la institución, Fernando Ferrusca Ortiz.

Silvio Gonz\u00e1lez recibe un reconocimiento de la UT San Juan del R\u00edo de manos del rector Fernando Ferrusca Ortiz Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México, recibió un reconocimiento durante su visita a la UT San Juan del Río. rotativo.com.mx

De ese total, 46 estudiantes participaron en la Beca Embajadores Bicentenario, con estancias académicas en más de cinco universidades de Estados Unidos.

Estudiantes y autoridades de la UT San Juan del R\u00edo durante el encuentro con la Embajada de Estados Unidos Cientos de estudiantes de la UT San Juan del Río asistieron al encuentro con Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México. rotativo.com.mx

El rector compartió los datos durante la visita a la UT San Juan de Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México, coincidiendo con los 250 años de independencia de Estados Unidos.

González sostuvo un encuentro con estudiantes de la institución para dialogar sobre oportunidades de colaboración y desarrollo profesional.

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