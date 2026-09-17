San Juan del Río, Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) acumula 321 estudiantes beneficiados desde 2022 por el programa estatal Becas Embajadores Querétaro, informó el rector de la institución, Fernando Ferrusca Ortiz.
Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México, recibió un reconocimiento durante su visita a la UT San Juan del Río. rotativo.com.mx
De ese total, 46 estudiantes participaron en la Beca Embajadores Bicentenario, con estancias académicas en más de cinco universidades de Estados Unidos.
Cientos de estudiantes de la UT San Juan del Río asistieron al encuentro con Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México. rotativo.com.mx
El rector compartió los datos durante la visita a la UT San Juan de Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México, coincidiendo con los 250 años de independencia de Estados Unidos.
González sostuvo un encuentro con estudiantes de la institución para dialogar sobre oportunidades de colaboración y desarrollo profesional.