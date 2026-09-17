Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- El Programa de Infraestructura Carretera del gobierno federal registra un avance de 15%, con mil 796 kilómetros concluidos de los 11 mil 366 programados para todo el sexenio y una inversión total de 647 mil 832 millones de pesos, informaron la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

Otros 4 mil 223 kilómetros se encuentran en ejecución. Este año, el gobierno destinará además 50 mil millones de pesos al MegaBachetón, programa de rehabilitación de la Red Federal de Carreteras.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que parte de los recursos provienen de "inversión mixta": "sin que haya concesión de carreteras, utilizar recursos privados o de fondos privados que permitirán desarrollar la carretera, pero siempre es una carretera pública, ese es el objetivo", señaló.

"Son mecanismos de inversión que se usaron desde el presidente López Obrador y que nosotros estamos ampliando para garantizar que haya caminos, que haya empleo, que haya obra pública, que haya desarrollo", agregó Sheinbaum.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló los ejes del programa. Caminos Prioritarios concentra la mayor inversión, con 154 mil 616 millones de pesos para construir 3 mil 161 kilómetros: de 11 caminos intervenidos, dos ya concluyeron (407 kilómetros, 13%) y ocho están en ejecución (mil 113 kilómetros, 35%); un camino adicional, de 4 kilómetros, está por iniciarse. Entre 2027 y 2029 se construirán mil 637 kilómetros más, equivalentes al 52% restante del eje.

En Puentes y Distribuidores, con 25 mil 134 millones de pesos para 47.6 kilómetros, de 24 puentes trabajados, 10 están concluidos (24.7 kilómetros, 52%), 11 en proceso (14.8 kilómetros, 31%), uno inicia este año (6.3 kilómetros, 13%) y dos más arrancan en 2027 (1.8 kilómetros, 4%).

El eje de Autopistas contempla 100 mil 631 millones de pesos para 802 kilómetros: de 18 autopistas, cuatro concluyeron (32 kilómetros, 4%), 11 están en obra (575 kilómetros, 71%) y tres más están por iniciar trabajos (195 kilómetros, 25%).

Los Caminos Artesanales recibirán 32 mil 556 millones de pesos para 4 mil 554 kilómetros, de los que 8% (368 kilómetros) está concluido y 20% (900 kilómetros) en ejecución. El Plan General Lázaro Cárdenas del Río, con 7 mil 729 millones de pesos para mil 219 kilómetros en 10 tramos, tiene 858 kilómetros concluidos (70%) y 255 kilómetros en ejecución (21%); las autoridades proyectan concluir las obras en 2027.

Banobras tiene a su cargo 19 proyectos de inversión mixta, de los cuales 14 ya fueron aprobados por la SICT y cinco más están en análisis, con una inversión estimada de 213 mil 868 millones de pesos que generará 177 mil 862 empleos directos y 144 mil 745 indirectos, detalló el director general del banco, Jorge Alberto Mendoza Sánchez. Se trata de obras bajo esquemas en los que no se otorgan concesiones —el Estado conserva la propiedad y los derechos—, el sector privado participa en la inversión y asume riesgos, los proyectos son autofinanciables y un supervisor independiente garantiza el cumplimiento de los contratos.

Entre esos proyectos está el Puente Internacional Nuevo Laredo 4/5, sobre el corredor fronterizo con Tamaulipas: 3.5 kilómetros de vía de acceso y un puente internacional de 12 carriles, con un tránsito diario promedio de 17 mil 491 vehículos y 24 meses de ejecución previstos, que generará 38 mil 480 empleos directos y 28 mil 120 indirectos.