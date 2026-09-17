Comisión de Turismo aprueba dictamen de turismo comunitario

El dictamen define jurídicamente el turismo comunitario y busca evitar la intermediación en los proyectos de las comunidades.

Integrantes y asistentes conversan previo a la sesión de la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura de Querétaro

La Comisión de Turismo de la LXI Legislatura, con la secretaria de Turismo del estado, en la sesión de trabajo donde se avaló el dictamen que reconoce el turismo comunitario

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- La Comisión de Turismo de la LXI Legislatura del estado aprobó el proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Querétaro para reconocer y proteger el turismo comunitario, en sesión de trabajo presidida por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza e integrada por las diputadas Perla Patricia Flores Suárez y María Blanca Flor Benítez Estrada.

A la reunión asistió la secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, junto con otros servidores públicos de la dependencia.

Antes de la votación, Meza Argaluza agradeció el trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo y afirmó que la incorporación del turismo comunitario a la ley estatal fortalece el marco legal en tres ejes.

"Primero, es un beneficio directo a la gente, se reconoce la capacidad de las comunidades para gestionar sus propios proyectos turísticos; esto evita la intermediación injusta, genera ingresos directos para la familia y ayuda a frenar la migración por falta de empleo", dijo la diputada.

Diputadas de la Comisi\u00f3n de Turismo levantan la mano durante la votaci\u00f3n del dictamen sobre turismo comunitario en Quer\u00e9taro Integrantes de la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura votan a favor del dictamen que reforma la Ley de Turismo de Querétaro para reconocer el turismo comunitario rotativo.com.mx

"Segundo, da certeza jurídica y alineación normativa, damos cumplimiento al marco constitucional federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 2, 4 y 25 de la CPEUM al definir jurídicamente conceptos como turismo comunitario y destino turístico comunitario, permitiendo que las autoridades estatales y municipales diseñen programas, asignen capacitaciones y brinden el acompañamiento institucional a los prestadores de servicio", añadió.

"Y tercero, la sustentabilidad: promovemos la protección de nuestro entorno y del patrimonio biocultural; garantizamos un modelo de desarrollo responsable que beneficia a las comunidades de hoy sin comprometer los recursos de las futuras generaciones", concluyó Meza Argaluza.

La diputada María Blanca Flor Benítez Estrada, integrante de la comisión, planteó un ajuste al dictamen. "Yo creo que es importante que se siga promoviendo como una obligación de la Secretaría y no como una facultad potestativa", dijo, en referencia a la facultad de celebrar convenios con prestadores de servicios turísticos para ofrecer paquetes y tarifas reducidos de turismo social.

"Sería conveniente revisar el tema; yo invitaría a la comisión a que pudiéramos poderlo ver en alguna reunión de trabajo", planteó Benítez Estrada.

Integrantes y asistentes conversan previo a la sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Turismo de la LXI Legislatura de Quer\u00e9taro Previo a la sesión, integrantes de la Comisión de Turismo y personal de la Secretaría de Turismo conversan antes de la aprobación del dictamen sobre turismo comunitario rotativo.com.mx

También pidió especificar los territorios que corresponden al turismo comunitario "para que quede claro, sobre todo, en la realidad que se viven en estas comunidades donde hace falta el acompañamiento, y no haya confusión".

En su intervención, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, señaló que la iniciativa deja oportunidades firmes para las familias y comunidades que elaboran y ofrecen sus productos, y consideró que el reconocimiento del turismo comunitario responde a un reclamo que existe a nivel nacional desde hace tiempo y que hoy en Querétaro es un hecho.

"El que estemos comprometiéndonos con las familias, con las comunidades, y sobre todo, con el progreso, pero con un progreso responsable, así que nos honra ser parte de este momento y hablo a nombre de todo el equipo de la Secretaría, de los directores, que hoy estamos aquí para trabajar y seguir comprometidos por Querétaro y por México", expresó Vega.

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