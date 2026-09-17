Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- La Comisión de Turismo de la LXI Legislatura del estado aprobó el proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Querétaro para reconocer y proteger el turismo comunitario, en sesión de trabajo presidida por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza e integrada por las diputadas Perla Patricia Flores Suárez y María Blanca Flor Benítez Estrada.

A la reunión asistió la secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, junto con otros servidores públicos de la dependencia.

Antes de la votación, Meza Argaluza agradeció el trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo y afirmó que la incorporación del turismo comunitario a la ley estatal fortalece el marco legal en tres ejes.

"Primero, es un beneficio directo a la gente, se reconoce la capacidad de las comunidades para gestionar sus propios proyectos turísticos; esto evita la intermediación injusta, genera ingresos directos para la familia y ayuda a frenar la migración por falta de empleo", dijo la diputada.

Integrantes de la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura votan a favor del dictamen que reforma la Ley de Turismo de Querétaro para reconocer el turismo comunitario rotativo.com.mx

"Segundo, da certeza jurídica y alineación normativa, damos cumplimiento al marco constitucional federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 2, 4 y 25 de la CPEUM al definir jurídicamente conceptos como turismo comunitario y destino turístico comunitario, permitiendo que las autoridades estatales y municipales diseñen programas, asignen capacitaciones y brinden el acompañamiento institucional a los prestadores de servicio", añadió.

"Y tercero, la sustentabilidad: promovemos la protección de nuestro entorno y del patrimonio biocultural; garantizamos un modelo de desarrollo responsable que beneficia a las comunidades de hoy sin comprometer los recursos de las futuras generaciones", concluyó Meza Argaluza.

La diputada María Blanca Flor Benítez Estrada, integrante de la comisión, planteó un ajuste al dictamen. "Yo creo que es importante que se siga promoviendo como una obligación de la Secretaría y no como una facultad potestativa", dijo, en referencia a la facultad de celebrar convenios con prestadores de servicios turísticos para ofrecer paquetes y tarifas reducidos de turismo social.

"Sería conveniente revisar el tema; yo invitaría a la comisión a que pudiéramos poderlo ver en alguna reunión de trabajo", planteó Benítez Estrada.

Previo a la sesión, integrantes de la Comisión de Turismo y personal de la Secretaría de Turismo conversan antes de la aprobación del dictamen sobre turismo comunitario rotativo.com.mx

También pidió especificar los territorios que corresponden al turismo comunitario "para que quede claro, sobre todo, en la realidad que se viven en estas comunidades donde hace falta el acompañamiento, y no haya confusión".

En su intervención, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, señaló que la iniciativa deja oportunidades firmes para las familias y comunidades que elaboran y ofrecen sus productos, y consideró que el reconocimiento del turismo comunitario responde a un reclamo que existe a nivel nacional desde hace tiempo y que hoy en Querétaro es un hecho.

"El que estemos comprometiéndonos con las familias, con las comunidades, y sobre todo, con el progreso, pero con un progreso responsable, así que nos honra ser parte de este momento y hablo a nombre de todo el equipo de la Secretaría, de los directores, que hoy estamos aquí para trabajar y seguir comprometidos por Querétaro y por México", expresó Vega.