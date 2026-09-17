Querétaro llega a la sucesión de 2027 con un problema que el PAN fabricó solo. No es la falta de aspirantes, tampoco la ausencia de figuras conocidas ni la necesidad de buscar candidatos fuera de sus propias filas. El problema es más elemental: tiene cuatro nombres en movimiento y nadie termina de cerrar el proceso.

El PAN no tiene un problema de candidatos. Tiene un problema de mando.

Felipe Macías, Agustín Dorantes, Chepe Guerrero y Luis Nava llevan meses colocados alrededor de una definición que se aplaza, cambia de calendario y prolonga una competencia interna que inevitablemente empieza a cobrar factura. Lo que pudo administrarse como una sucesión ordenada terminó convirtiéndose en una sala de espera donde todos hacen política, todos miden sus movimientos y ninguno sabe cuándo terminará realmente la disputa.

La explicación de que se busca el mejor proceso puede funcionar durante un tiempo. Después deja de parecer prudencia y empieza a parecer incapacidad para tomar una decisión.

Ese es el punto central.

No se puede mantener durante meses a cuatro proyectos caminando simultáneamente y después esperar que, cuando llegue una definición, los otros tres simplemente bajen las manos, acomoden sus estructuras y actúen como si nada hubiera ocurrido. Cada semana adicional genera compromisos, grupos, operadores, intereses y expectativas. Mientras más dura la competencia, más caro resulta cerrarla.

Macías tiene una circunstancia particular. Gobierna la capital y ocupa una posición política que lo mantiene permanentemente expuesto. Su problema no está en la falta de reflectores, sino en la posibilidad de interpretar esa visibilidad como suficiente para una sucesión estatal.

Después de su segundo informe volvió a dejar claro que no pretende adelantarse formalmente a los tiempos definidos por su partido y que coloca buena parte de su futuro político en la conducción del gobernador Mauricio Kuri. Esa postura puede leerse como disciplina. También puede leerse como una comodidad peligrosa: esperar la definición en lugar de obligar políticamente a que la definición ocurra.

Gobernar Querétaro capital no equivale automáticamente a construir una candidatura estatal. Una cosa es administrar la ciudad con mayor exposición política del estado y otra muy distinta construir presencia, relaciones y operación en los otros 17 municipios.

Macías puede mantenerse concentrado en su gobierno. Lo que no puede hacer el PAN es convertir esa posición institucional en sustituto de una definición política.

Agustín Dorantes enfrenta otro desafío. El Senado le proporciona presencia y una plataforma nacional, pero una sucesión estatal no se resuelve únicamente desde una posición legislativa. La pregunta para su proyecto es cómo traducir esa presencia en estructura, operación y capacidad territorial dentro de Querétaro.

Chepe Guerrero parte desde Corregidora y lleva tiempo haciendo pública su aspiración. Su reto tampoco necesita adornos: una candidatura a gobernador exige demostrar capacidad de expansión más allá del municipio que se gobierna. Mantener una aspiración abierta sirve para permanecer en la conversación; convertirla en proyecto estatal exige otra dimensión.

Luis Nava agrega una variable distinta. Tiene experiencia municipal, conocimiento del gobierno estatal y relaciones construidas durante años dentro del panismo. Su presencia dentro de la sucesión evita que la disputa pueda reducirse cómodamente a dos nombres y obliga al PAN a resolver una ecuación más complicada.

Por eso el problema ya no son los perfiles.

Es el tiempo.

Kuri administra la sucesión, pero no la resuelve

Mauricio Kuri tiene una responsabilidad que ningún dirigente partidista puede sustituir por completo. No porque deba nombrar unilateralmente a un candidato, sino porque su peso político dentro del PAN queretano hace imposible fingir que la sucesión ocurre al margen de su liderazgo.

El gobernador estableció controles políticos para quienes buscan sucederlo y colocó la transparencia como condición del proceso. Eso elevó el costo de entrar a la competencia. Precisamente por ello resulta contradictorio mantener abierta durante tanto tiempo una disputa entre quienes aceptaron participar bajo esas reglas.

El mismo liderazgo capaz de fijar condiciones tiene que ser capaz de exigir una conclusión.

Dejar pasar semanas no genera consenso por sí mismo. A veces produce exactamente lo contrario: permite que cada aspirante se convenza de que todavía puede ser el elegido y que cada grupo construya una explicación de por qué cualquier decisión distinta sería injusta.

Ese es el verdadero riesgo político para el PAN.

No la existencia de cuatro aspirantes, sino la posibilidad de terminar con cuatro grupos inconformes alrededor de una sola candidatura.

La dirigencia estatal tampoco puede reducir esto a un asunto de calendario. Mover una fecha no resuelve una disputa. Solamente la pospone.

Un partido puede argumentar que prefiere un proceso cuidadoso antes que uno precipitado. Lo que no puede hacer indefinidamente es confundir lentitud con construcción de acuerdos. Llegado cierto punto, aplazar deja de ser estrategia y se convierte en una decisión política por sí misma.

Y esa decisión tiene consecuencias.

Morena no necesita resolverle el problema al PAN

Mientras el PAN discute su sucesión, Morena tiene una ventaja táctica elemental: puede dedicar más tiempo a confrontar al partido gobernante y menos tiempo a explicar quién encabezará su proyecto político.

La colocación de Santiago Nieto al frente de la coordinación estatal modificó la dinámica de la oposición. Eso no resuelve automáticamente los problemas de Morena en Querétaro ni elimina sus debilidades territoriales, pero sí le permite concentrar su discurso mientras el PAN continúa discutiendo internamente.

Nieto también tiene flancos abiertos.

Su trayectoria en la Unidad de Inteligencia Financiera le proporciona una identidad pública asociada con fiscalización y combate a operaciones financieras irregulares. Esa misma identidad eleva el estándar con el que serán examinados sus propios asuntos patrimoniales y cualquier cuestionamiento relacionado con transparencia.

Sus adversarios ya identificaron ese terreno y difícilmente dejarán de utilizarlo.

Morena, por lo tanto, tampoco tiene una sucesión libre de problemas. La diferencia es que el PAN le está entregando algo que ningún adversario puede fabricar desde fuera: meses de desgaste interno.

El PAN se está haciendo el trabajo sucio

La discusión equivocada consiste en preguntarse cuál de los cuatro panistas tiene derecho a recibir la candidatura.

Ninguno tiene derecho.

Una candidatura no es indemnización por años de militancia, premio por cercanía, reconocimiento por disciplina ni compensación por haber esperado turno. La decisión tendría que responder a una estrategia política clara y, una vez tomada, obligar al partido entero a asumir sus consecuencias.

El problema es que mientras esa decisión no existe, todos pueden comportarse como si todavía tuvieran posibilidades intactas.

Macías puede esperar.

Dorantes puede avanzar.

Guerrero puede insistir.

Nava puede construir.

Y la dirigencia puede seguir diciendo que todavía analiza.

Lo que nadie puede hacer es detener el costo acumulado de esa indefinición.

Cada aspirante que mantiene estructura propia construye también una eventual lista de inconformes. Cada operador que recibe señales contradictorias empieza a proteger su posición. Cada cambio de calendario alimenta versiones, lecturas y movimientos internos.

Así se fracturan los partidos: no necesariamente por una ruptura espectacular, sino por meses de pequeñas decisiones aplazadas hasta que la decisión final llega demasiado tarde para ser aceptada con naturalidad.

La sucesión de Querétaro todavía puede ordenarse.

Pero primero el PAN tiene que reconocer que el problema ya no está afuera.

Está adentro.

No es Morena quien obliga a Macías, Dorantes, Guerrero y Nava a competir durante meses sin una conclusión. No es Santiago Nieto quien mueve las fechas. No es la oposición quien administra los silencios.

Eso es responsabilidad del propio PAN.

Y mientras el partido siga tratando la definición como un asunto que puede aplazarse sin consecuencias, continuará consumiendo el activo político que debería estar utilizando para llegar unido a 2027.

El adversario más incómodo del PAN en Querétaro, por ahora, no está enfrente.

Está sentado en su propia mesa.