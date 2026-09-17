Macías Olvera descarta pedir licencia para ir por la gubernatura

En entrevista, el alcalde de Querétaro respondió sobre la salida de Luis Nava, negó una fractura en el PAN y aseguró que su futuro político depende del gobernador Mauricio Kuri.

Felipe Macías Olvera reacciona a la salida de Luis Nava de la Secretaría de Desarrollo Social
  • El alcalde respondió a preguntas sobre el anuncio de Luis Nava, quien un día antes dejó su cargo para encabezar la Coordinación de Cuidemos Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, descartó pedir licencia al cargo para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura del estado y afirmó que su futuro político depende del gobernador Mauricio Kuri González.

El alcalde respondió así, en entrevista, a una serie de preguntas sobre el anuncio que un día antes hizo Luis Nava, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Social del estado para dedicarse de tiempo completo a la Coordinación de Cuidemos Querétaro, de cara al proceso electoral de 2027.

Cuestionado directamente sobre el mensaje de Nava, Macías Olvera evitó pronunciarse sobre el fondo del anuncio y lo remitió al terreno personal.

"Yo respeto enormemente las decisiones y las aspiraciones de mis compañeras y compañeros del partido", afirmó, y agregó que en Acción Nacional hay "grandes mujeres y hombres" que, dijo, hacen fuerte al equipo.

Insistió en que su prioridad del día era la presentación de su propio segundo informe de gobierno, rendido esa misma jornada ante el Cabildo.

Preguntado sobre si él también solicitaría licencia para buscar la gubernatura, respondió que no. Dijo estar enfocado en la responsabilidad que, según afirmó, le dieron los queretanos al frente del municipio, y negó estar pensando en encuestas, procesos electorales o campañas.

"Mi futuro político pasa por la decisión de mi líder de equipo, que es el gobernador Mauricio Kuri, y obviamente por los queretanos", declaró, en referencia a los votos que dijo haber obtenido en la elección municipal anterior, cifra que atribuyó en 250,000.

Recordó que fue el propio gobernador quien lo respaldó para la candidatura a la presidencia municipal, y sostuvo que esa es "la mayor carta de presentación de un político": la responsabilidad encomendada.

"Lo vuelvo a repetir, esos son los tiempos que marca el partido, eso ni me distrae, ni me tiene pensando", respondió Macías Olvera, y dijo estar concentrado en lo que llamó "los mejores indicadores en la historia de nuestra ciudad" en seguridad, competitividad, obra pública y empleo, los mismos datos que había presentado antes en su segundo informe de gobierno.

También se le preguntó si la salida de Nava podría interpretarse como un intento de adelantarse en la definición interna del PAN rumbo a la gubernatura —lo que el entrevistador calificó como un posible "madruguete"— y si ese movimiento amenaza la unidad del partido. Macías Olvera lo negó en ambos casos. "Acción Nacional tiene muy, muy claro que nuestra principal fortaleza es la unidad", dijo, y agregó que el partido llega "unido" y "fuerte" al proceso del próximo año.

Evitó pronunciarse sobre si aspirar a un cargo de elección obliga, por ética, a separarse del puesto actual —el mismo dilema que enfrentaría él si decidiera competir—, y reiteró su respeto a las decisiones de sus compañeros de partido.

El alcalde fue cuestionado, además, sobre una reunión con el senador Agustín Dorantes y con Michelle Torres, lo que se planteó como una posible maniobra en su contra dentro de la disputa interna del PAN.

Macías Olvera calificó esa versión de falsa y describió, en cambio, una relación de trabajo permanente con los senadores del partido y con diputados federales panistas, a quienes calificó como "nuestros ojos en la ciudad" para atender gestiones ante el gobierno municipal.

Al cierre de la entrevista, respaldó una declaración previa del gobernador Kuri sobre la ventaja del PAN frente a Morena en Querétaro.

"Vamos a ganar contundentemente en 2027", afirmó, y atribuyó esa ventaja a los resultados de su gobierno y de la administración estatal en materia de seguridad, empleo e inversión. Retó a que se señalara "en qué ciudad y en qué estado se vive mejor que en Querétaro" y cerró agradeciendo a los presentes.

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