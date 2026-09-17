Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, llamó a la ciudadanía "a defender y a cuidar Querétaro", en un mensaje que trazó un contraste explícito con la situación de otras partes del país, durante la presentación de su segundo informe de gobierno ante el Cabildo, en sesión solemne conforme al artículo 37 de la Constitución del Estado de Querétaro y el artículo 31, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal.

"Esta tierra de paz, esta tierra de oportunidades donde con Querétaro se demuestra que en este país sí se puede vivir en paz, donde se demuestra que en este país sí se pueden alcanzar los sueños", afirmó el alcalde, quien reconoció que "aún falta mucho por hacer" y que la exigencia ciudadana "siempre va a ser máxima".

Remató con la consigna "que Querétaro siga siendo Querétaro" y agregó: "por el mejor futuro de nuestra historia. Que viva, que viva Querétaro". El llamado se dio antes de que, en entrevista, Macías Olvera descartara pedir licencia al cargo para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura, en un contexto donde el balance de su gestión —el mismo que citó en su informe— aparece también como su principal argumento político de cara a 2027.





Macías Olvera descartó pedir licencia al cargo para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura, tras la presentación de su segundo informe de gobierno. rotativo.com.mx

El balance del informe

Macías Olvera dijo que la prioridad de su administración fue "poner orden" en el municipio y afirmó que "cambiamos la forma de hacer política" al llevar a los servidores públicos a las colonias y comunidades.

En seguridad, reportó que Querétaro ocupa el segundo lugar entre las capitales del país con mayor percepción de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, y el primer lugar nacional en competitividad urbana, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Atribuyó los resultados en seguridad a la coordinación con el gobierno del estado, la Fiscalía General de Querétaro, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y a la creación de la Guardia Cívica, corporación municipal especializada en faltas administrativas que, dijo, ya es replicada en otras partes del país.

Citó también la encuesta del Inegi, que registró un avance de 8.5 puntos en el nivel de confianza hacia la policía municipal, y agradeció de forma particular a la corporación: "mi agradecimiento, mi admiración y mi reconocimiento a la mejor policía del país, la policía municipal de Querétaro".

En movilidad, destacó el transporte comunitario gratuito, que dijo beneficia a 60,000 personas de Santa Rosa Jáuregui y otras comunidades periféricas, y describió el caso de una habitante de la comunidad de Bersolilla que, antes del programa, "tenía que caminar una hora hasta la carretera del 57 para poder tomar un camión o gastaba 600 pesos al día para pagar un taxi".

El secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González, instaló la sesión solemne con 14 integrantes presentes al inicio, antes del mensaje del alcalde Felipe Fernando Macías Olvera. rotativo.com.mx

A ese programa se suman el transporte escolar gratuito, que atiende a más de 6,000 familias; el transporte universitario y el nocturno, y el transporte eléctrico gratuito del Centro Histórico, que arrancó días antes y que, según el alcalde, sumó más de 6,000 traslados en sus primeros cuatro días.

También mencionó el programa Extra, de apoyos económicos directos de 1,000 pesos mensuales para "que no se le atore la carreta a la gente", junto con la entrega de computadoras y calentadores solares.

En economía, citó la calificación del IMCO como la ciudad más competitiva del país y el récord de apertura de 6,300 empresas durante la administración, con la generación de 27,000 empleos.

Sobre infraestructura pluvial, reportó la conclusión, en menos de 12 meses, de la obra del dren Peñuelas —proyectada originalmente para más de 15 meses—, con una capacidad de canal pluvial cuatro veces mayor a la anterior.

Dijo que esa obra, junto con los bordos construidos por el gobierno del estado en Cinco Halcones y San José el Alto, evitó afectaciones mayores en la temporada de lluvias de 2026, pese a un volumen de precipitación similar al de 2025; esa versión coincide con un reporte municipal reciente que también atribuyó a obras hidráulicas del gobierno del estado el saldo sin daños mayores del frente de lluvias más reciente.

Mencionó también el rescate de espacios deportivos, entre ellos la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, la unidad deportiva San Pablo y el parque Alfalfares.

En desarrollo urbano, afirmó que su administración no ha autorizado ningún cambio de uso de suelo de no urbanizable a urbanizable y que se han decretado 66 hectáreas como área natural protegida, además de la donación de más de 60 hectáreas de territorio municipal para conservación ambiental.

Mencionó también la creación del "semáforo inmobiliario", mecanismo con el que, dijo, la ciudadanía puede consultar el estatus regulatorio de las empresas inmobiliarias antes de comprar un terreno o una vivienda.

En cultura y espacio público, citó la celebración de los 300 años del inicio de la construcción del acueducto de Querétaro y el ZonaFest, eventos que en conjunto, dijo, congregaron a más de 200,000 personas, así como la recuperación de la Alameda Hidalgo y del Parque Bicentenario, que —afirmó— opera hoy al 100% de su capacidad.

En temas de género, mencionó el Centro de Empoderamiento para las Mujeres, que ha recibido a más de 15,000 mujeres en talleres, capacitaciones y redes de apoyo. En bienestar animal, dijo que el municipio opera el único programa del país de esterilización gratuita, y en innovación y tecnología describió a Querétaro como un centro de capacitación de vanguardia para jóvenes.

Adelantó también el primer ejercicio de presupuesto participativo del municipio, mediante el cual una parte de los recursos se destina a proyectos propuestos directamente por la ciudadanía.

El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, presentó su segundo informe de gobierno ante el Cabildo, en sesión solemne conforme al artículo 37 de la Constitución del Estado de Querétaro. rotativo.com.mx

Las posturas de los regidores

Antes del mensaje del alcalde, y conforme al artículo 24, párrafo séptimo, de la Ley Orgánica Municipal, fijaron postura representantes de cada fuerza política del Ayuntamiento.

La regidora Paulina Aguado Romero, de Movimiento Ciudadano, centró su intervención en exigencias ciudadanas de seguridad, movilidad y planeación urbana, sin referirse directamente al balance de la administración. Pidió "más y mejores fuerzas policiacas" y "acortar los tiempos de reacción rápida ante situaciones de violencia", y llamó a resolver "los problemas de drenes, drenajes y suministros de agua".

La regidora Erika Guadalupe Garfias Hernández, del Partido del Trabajo, reconoció mejoras salariales y nuevas prestaciones para trabajadores municipales, así como la estrategia de movilidad implementada ante las obras del Tren México-Querétaro sobre el bulevar Bernardo Quintana. Dijo que "mientras se construye ese futuro, tenemos que cuidar el presente de quienes todos los días necesitan trasladarse para trabajar".

El regidor Marco Antonio León Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, presentó la intervención más crítica del balance de gobierno. Citó cifras oficiales de la propia administración —más de 7,000 acciones operativas de la Guardia Cívica hasta marzo, más de 15,000 apoyos viales, una inversión acumulada en pavimentación superior a 663 millones de pesos con más de 762,000 metros cuadrados rehabilitados, y 304 millones de pesos en transporte integral municipal— y advirtió que "contar baches reparados puede servir para informar actividad, no necesariamente para probar calidad, durabilidad o buena planeación".

Dijo haber presentado 605 oficios a la administración, de los cuales 346 fueron recordatorios, con 202 contestaciones que, afirmó, "no contienen en numerosos casos la información sustantiva necesaria para vigilar y evaluar".

Señaló además tres solicitudes y 19 recordatorios enviados a la Comisión de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento sin obtener, dijo, una sesión de ese órgano.

El regidor Jorge Ceballos Pérez, de Morena, señaló la falta de servicios básicos de agua potable y drenaje en comunidades de la delegación Santa Rosa Jáuregui y cuestionó la opacidad en el contrato de renta de luminarias del alumbrado público, aunque aclaró que ese contrato "viene desde administraciones pasadas".

Citó una cifra de la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre la ejecución de órdenes de cateo en el periodo, que —dijo, citando textualmente el informe de esa fiscalía— sumaron 1,120 domicilios, "317% más domicilios que en el periodo anterior".

El regidor Bruno Casalini y Castellanos, de la coalición PAN-PRI-PRD, respaldó el balance de la administración. Citó que 26,000 personas han utilizado 5 millones de traslados gratuitos, la apertura de 6,300 empresas con 27,000 empleos generados, y el segundo lugar en percepción de seguridad entre capitales del país.

Agradeció el trabajo del gobernador Mauricio Kuri González y calificó de legítima la crítica dentro del Cabildo, aunque advirtió que "existe una enorme diferencia entre ejercer oposición y hacer de la oposición un oficio sin resultados".

La sesión fue instalada por el secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González, con 14 de los integrantes presentes al inicio; durante el desarrollo se integraron las regidoras Rosa Corral Bolaños y Erika Guadalupe Garfias Hernández, con lo que quedó completo el quórum.