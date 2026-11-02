Balacera en Champotón, Campeche, deja cuatro muertos

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acudió a Mayatecún II tras un reporte de disparos; la Fiscalía investiga y se busca al presunto responsable.

Patrulla de la Policía de Campeche con luces de emergencia encendidas y cinta de acordonamiento en una calle durante un operativo nocturno en Champotón.

Elementos de seguridad acordonaron la zona de una balacera en Mayatecún II, municipio de Champotón, Campeche, donde cuatro personas murieron y dos resultaron gravemente heridas. La Fiscalía estatal investiga los hechos y busca al presunto responsable.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 02, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Campeche, 2 Nov 2026.- Cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas de gravedad en una balacera registrada en un establecimiento de bebidas alcohólicas de la localidad de Mayatecún II, en el municipio de Champotón.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudió al sitio tras un reporte de disparos. De manera preliminar, según testigos, una discusión entre dos hombres desató la agresión.

La corporación busca al presunto responsable. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si hay más personas involucradas.

Las autoridades no han difundido las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado de los heridos.

seguridad criminalidad sucesos

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