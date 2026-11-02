Campeche, 2 Nov 2026.- Cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas de gravedad en una balacera registrada en un establecimiento de bebidas alcohólicas de la localidad de Mayatecún II, en el municipio de Champotón.
La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudió al sitio tras un reporte de disparos. De manera preliminar, según testigos, una discusión entre dos hombres desató la agresión.
La corporación busca al presunto responsable. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si hay más personas involucradas.
Las autoridades no han difundido las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado de los heridos.