Vecinos de La Peña 3ra sección denuncian descuido en su parque

Usuarios del parque señalan maleza, basura y juegos y aparatos de ejercicio en mal estado; ante la falta de respuesta, los propios vecinos pintaron las bancas y recogen la basura.

Vista del parque de La Peña con pasto alto junto al andador y bancas de concreto pintadas de rosa y azul; al fondo, juegos y aparatos de ejercicio.
  • Vecinos señalan que el pasto crecido dificulta el paso por el andador del parque de La Peña 3ra sección.
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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 02, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 2 de noviembre de 2026.- Vecinos de la colonia La Peña 3ra sección, en la zona oriente del municipio, piden más mantenimiento para el parque de la colonia, donde, aseguran, el pasto crecido, la basura y los aparatos descompuestos limitan el uso del espacio.

En un sondeo entre quienes asisten con regularidad, las quejas se repiten: maleza en andadores y orillas, basura que no se recoge y juegos infantiles y aparatos de ejercicio rotos o en condiciones peligrosas.

El parque es de los más concurridos de la zona. Llegan familias de colonias cercanas a hacer ejercicio, a jugar con sus hijos o a pasear a sus mascotas. Aun así, tanto el terreno como la infraestructura muestran descuido.

Hierba alta a un costado de la banqueta y del andador de asfalto del parque de La Pe\u00f1a, con una banca azul y \u00e1rboles j\u00f3venes. Hierba alta a los lados del andador, donde, según usuarios, se dificulta el paso de quienes caminan o corren. rotativo.com.mx

Quienes van a ejercitarse cuentan que hay aparatos rotos, oxidados o prácticamente inservibles que ya no pueden usar. Con los juegos infantiles ocurre lo mismo: según los vecinos, algunos representan un riesgo para los niños por el estado en que se encuentran.

Los usuarios reconocen que en ocasiones ha acudido personal de servicios municipales a podar la hierba. El reclamo es que la basura queda tirada a los lados del parque, sin recogerse.

La falta de poda, añaden, no solo estorba el paso por la pista de correr y le da mala imagen al parque. También crea una zona donde, según refirieron, algunas personas acuden a beber alcohol o fumar alguna sustancia.

“Las plantas de las orillas están muy grandes y luego hay gente que viene a tomar o a fumar... de repente sí nos da un poquito de miedo venir a caminar”, comentó una de las usuarias del parque.

Cancha de basquetbol de concreto con grafitis en el piso y pasto crecido en los bordes, con casas al fondo. La cancha del parque presenta grafitis y maleza en su perímetro. rotativo.com.mx

El comité de colonos y algunos vecinos, de manera independiente, han hecho diversos reportes para pedir la limpieza del espacio. Sin respuesta, dicen, se organizaron por su cuenta: pintaron las bancas y recogen la basura.

“Deberían de ponerle más atención a los parques, porque pues bastante gente sí viene a caminar, a correr y pues sí necesitamos que esté un poco más cuidado”, declaró una vecina.

En el sondeo no se recabó la postura de la autoridad municipal.

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