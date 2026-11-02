San Juan del Río, 2 de noviembre de 2026.- Karla Patricia Alvarado Arceo ganó el Concurso Nacional de Plañideras del 20º Festival de Día de Muertos, realizado el 30 de octubre en el escenario principal del Jardín Independencia, tras llorar a Jenny Rivera en la primera etapa y a Valentín Elizalde en la segunda.
Olga Araceli Ibarra quedó en segundo lugar, con Cepillín y Pedro Sola, y Mercedes Maya en tercero, con Diego Rivera y Michael Jackson. Las tres recibieron diploma de honor y premios de 12 mil, 8 mil y 4 mil pesos, respectivamente.
Unas 25 mujeres participaron. En la primera etapa, cada una tuvo un minuto para llorar a una figura nacional o internacional del espectáculo, la cultura, la política o el deporte. El jurado eligió a ocho finalistas, que en la segunda etapa lloraron a un personaje asignado en el momento.
La ganadora, que compite en el concurso desde 2012, habló de lo que significa el oficio en su familia:
“De verdad, es una experiencia bien bonita. En nuestro caso somos ya tres generaciones, es mi mamá, yo y mi hija; o sea, ya somos tres generaciones que estamos de plañideras. También en la antigüedad este era un oficio que se heredaba de generación en generación”.
Mausoleos Guadalupanos participó con colaboración especial y como patrocinador oficial del concurso. Su gerente, Jean Paul García Montiel, estuvo en el evento junto con el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca; el coordinador de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate; el coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón; el cronista del municipio, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas; la directora de Comunicación Social, Yanelly Faustino Santos; el director de Turismo Municipal, Abraham Corona Ruiz, y el periodista Pablo Velázquez Layseca.