Karla Alvarado gana Concurso de Plañideras de San Juan del Río

Karla Patricia Alvarado Arceo lloró a Jenny Rivera y Valentín Elizalde; Olga Araceli Ibarra y Mercedes Maya completaron el podio en el Jardín Independencia.

Ganadoras del concurso con reconocimientos y autoridades en el escenario durante la premiación

Las tres primeras posiciones recibieron diploma de honor y premios de 12 mil, 8 mil y 4 mil pesos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 02, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de noviembre de 2026.- Karla Patricia Alvarado Arceo ganó el Concurso Nacional de Plañideras del 20º Festival de Día de Muertos, realizado el 30 de octubre en el escenario principal del Jardín Independencia, tras llorar a Jenny Rivera en la primera etapa y a Valentín Elizalde en la segunda.

Olga Araceli Ibarra quedó en segundo lugar, con Cepillín y Pedro Sola, y Mercedes Maya en tercero, con Diego Rivera y Michael Jackson. Las tres recibieron diploma de honor y premios de 12 mil, 8 mil y 4 mil pesos, respectivamente.

Unas 25 mujeres participaron. En la primera etapa, cada una tuvo un minuto para llorar a una figura nacional o internacional del espectáculo, la cultura, la política o el deporte. El jurado eligió a ocho finalistas, que en la segunda etapa lloraron a un personaje asignado en el momento.

La ganadora, que compite en el concurso desde 2012, habló de lo que significa el oficio en su familia:

“De verdad, es una experiencia bien bonita. En nuestro caso somos ya tres generaciones, es mi mamá, yo y mi hija; o sea, ya somos tres generaciones que estamos de plañideras. También en la antigüedad este era un oficio que se heredaba de generación en generación”.

Mausoleos Guadalupanos participó con colaboración especial y como patrocinador oficial del concurso. Su gerente, Jean Paul García Montiel, estuvo en el evento junto con el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca; el coordinador de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate; el coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón; el cronista del municipio, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas; la directora de Comunicación Social, Yanelly Faustino Santos; el director de Turismo Municipal, Abraham Corona Ruiz, y el periodista Pablo Velázquez Layseca.

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