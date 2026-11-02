Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- Más de seis mil personas caracterizadas de catrinas, catrines y otros personajes de la tradición mexicana recorrieron la calzada de Los Arcos, en Querétaro, durante el desfile “Camino de las almas”, que según el Ayuntamiento reunió a más de 20 mil asistentes.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, recorrió la calzada con ellos. El registro previo sumó cinco mil inscripciones y el acumulado final superó los seis mil participantes, que acompañaron al alcalde con la caracterización de catrinas, catrines y demás disfraces alusivos a la tradición.

El Ayuntamiento calcula más de 20 mil asistentes al desfile. rotativo.com.mx

Una banda regional mexicana puso el ritmo y las y los participantes bailaron durante el trayecto. Se obsequiaron máscaras y veladoras led que acompañaron el recorrido y dieron mayor colorido a un espectáculo en el que participaron niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Macías señaló que ofrecer espacios y habilitarlos para que la ciudadanía conviva en paz, a través de actividades culturales, artísticas y recreativas en uno de los puntos más emblemáticos de la capital queretana, permite crear una nueva etapa en la forma de vivir y preservar las tradiciones.

Sobre la respuesta de los asistentes, el alcalde afirmó que “la gente ha sabido congregarse, convivir en paz, porque es algo que nos llena de orgullo, de un legado que se está construyendo”.

Para el desfile hubo cinco mil inscripciones y el acumulado final superó los seis mil participantes. rotativo.com.mx

Enlistó lo hecho en el mismo espacio: los 300 años del inicio de la construcción de Los Arcos y las vías recreativas, a las que ahora se suma el desfile de Día de Muertos. Y añadió: “queremos que sea algo que trascienda para el bien de la ciudad. Una nueva era de cómo se viven las tradiciones aquí en Querétaro”.

El desfile forma parte del Festival de Día de Muertos, que se realiza del 29 de octubre al 2 de noviembre y que hasta el momento ha reunido a más de 20 mil personas en sus distintas actividades en el primer cuadro de la ciudad, de acuerdo con el Municipio.

La programación incluyó presentaciones musicales, espectáculos de danza, obras de teatro, funciones de cine y actividades artísticas, además del videomapping en Los Arcos y las presentaciones en Plaza Fundadores.

Catrinas, catrines y demás disfraces alusivos a la tradición acompañaron al alcalde durante el desfile. rotativo.com.mx

Entre lo montado para el festival figuran la ofrenda monumental “Los que dejaron huella”, un muro fotográfico de animales de compañía, tapetes tradicionales y esculturas monumentales de calaveras y xoloitzcuintles.