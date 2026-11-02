Desfile de Día de Muertos en Querétaro reúne a 20 mil: Municipio

Más de seis mil participantes caracterizados acompañaron al alcalde Felifer Macías en el desfile “Camino de las almas”, parte del Festival de Día de Muertos.

Multitud caracterizada recorre la calzada iluminada de Los Arcos durante el desfile Camino de las almas, en Querétaro
  • Más de seis mil participantes caracterizados recorrieron la calzada de Los Arcos en el desfile “Camino de las almas”.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 02, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- Más de seis mil personas caracterizadas de catrinas, catrines y otros personajes de la tradición mexicana recorrieron la calzada de Los Arcos, en Querétaro, durante el desfile “Camino de las almas”, que según el Ayuntamiento reunió a más de 20 mil asistentes.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, recorrió la calzada con ellos. El registro previo sumó cinco mil inscripciones y el acumulado final superó los seis mil participantes, que acompañaron al alcalde con la caracterización de catrinas, catrines y demás disfraces alusivos a la tradición.

Participantes del desfile Camino de las almas avanzan junto a Los Arcos de Quer\u00e9taro con veladoras led El Ayuntamiento calcula más de 20 mil asistentes al desfile. rotativo.com.mx

Una banda regional mexicana puso el ritmo y las y los participantes bailaron durante el trayecto. Se obsequiaron máscaras y veladoras led que acompañaron el recorrido y dieron mayor colorido a un espectáculo en el que participaron niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Macías señaló que ofrecer espacios y habilitarlos para que la ciudadanía conviva en paz, a través de actividades culturales, artísticas y recreativas en uno de los puntos más emblemáticos de la capital queretana, permite crear una nueva etapa en la forma de vivir y preservar las tradiciones.

Sobre la respuesta de los asistentes, el alcalde afirmó que “la gente ha sabido congregarse, convivir en paz, porque es algo que nos llena de orgullo, de un legado que se está construyendo”.

Asistentes con m\u00e1scaras y velas led llenan la calzada de Los Arcos en el desfile de D\u00eda de Muertos en Quer\u00e9taro Para el desfile hubo cinco mil inscripciones y el acumulado final superó los seis mil participantes. rotativo.com.mx

Enlistó lo hecho en el mismo espacio: los 300 años del inicio de la construcción de Los Arcos y las vías recreativas, a las que ahora se suma el desfile de Día de Muertos. Y añadió: “queremos que sea algo que trascienda para el bien de la ciudad. Una nueva era de cómo se viven las tradiciones aquí en Querétaro”.

El desfile forma parte del Festival de Día de Muertos, que se realiza del 29 de octubre al 2 de noviembre y que hasta el momento ha reunido a más de 20 mil personas en sus distintas actividades en el primer cuadro de la ciudad, de acuerdo con el Municipio.

La programación incluyó presentaciones musicales, espectáculos de danza, obras de teatro, funciones de cine y actividades artísticas, además del videomapping en Los Arcos y las presentaciones en Plaza Fundadores.

Personajes con cabezas de calavera caminan entre asistentes con veladoras led en el desfile Camino de las almas Catrinas, catrines y demás disfraces alusivos a la tradición acompañaron al alcalde durante el desfile. rotativo.com.mx

Entre lo montado para el festival figuran la ofrenda monumental “Los que dejaron huella”, un muro fotográfico de animales de compañía, tapetes tradicionales y esculturas monumentales de calaveras y xoloitzcuintles.

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