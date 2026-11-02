7 personas, a disposición de la Fiscalía en San Juan del Río

San Juan del Río, 2 de noviembre de 2026.- Siete personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y otras 25 fueron remitidas al Juzgado Cívico, como resultado de recorridos focalizados de seguridad en este municipio.

El despliegue estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con el objetivo de inhibir conductas delictivas, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia municipal.

En total fueron 32 las personas presentadas ante alguna de las dos instancias. Las 25 que pasaron al Juzgado Cívico lo hicieron por diversas faltas administrativas, es decir, casi ocho de cada diez casos se atendieron en el ámbito municipal.

Los recorridos se concentraron en las colonias Centro, Paseo Central, La Estancia, Santa Rosa Xajay, El Mirador, Solares Banthi, Paso de Mata, Cazadero, Puerta de Palmillas y San Miguel Arcángel. También se cubrieron las carreteras federales 45 y 55.