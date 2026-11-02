Madrid, España, 2 de noviembre de 2026.- Querétaro llevó su Día de Muertos a las calles del centro de Madrid con un desfile que pasó por el Palacio Real y la Plaza Mayor, dentro de la programación del Festival ÁNIMA Madrid 2026. La Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura del estado organizaron la acción, que reunió a poco más de 10 mil personas, según la estimación de las autoridades estatales.

La secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, explicó que con el desfile Querétaro compartió con el público español una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana, a través de música, color, personajes tradicionales y expresiones artísticas.

El desfile de Día de Muertos de Querétaro recorrió calles del centro de Madrid. rotativo.com.mx

El recorrido concluyó en la Plaza Mayor con la Fiesta de Querétaro, una celebración queretana que reunió música, danza y manifestaciones del folclore para presentar la diversidad cultural de la entidad. Vega Vázquez Mellado precisó que la fiesta complementó la experiencia de los paseantes de Madrid.

La titular de Turismo resumió el propósito de la presencia queretana en la capital española:

“Queremos que Madrid viva un poco del corazón de Querétaro. Nuestras tradiciones hablan de quiénes somos, de cómo recordamos a quienes nos antecedieron y de la manera en que compartimos nuestra identidad. Llevarlas a las calles de esta ciudad es una oportunidad para acercar nuestra cultura a nuevos públicos e invitarles a conocer Querétaro”, señaló.

Carro alegórico del desfile de Querétaro en la Plaza Mayor, donde concluyó el recorrido. rotativo.com.mx

La secretaria de Cultura estatal, Ana Paola López Birláin, indicó que el desfile y la Fiesta de Querétaro forman parte de una agenda más amplia, que incluye una muestra fotográfica y actividades culturales en la Plaza de Chamberí.

Parte de estas expresiones se dedican a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en las cercanías de Toledo, explicó la funcionaria.

La Plaza Mayor de Madrid fue sede de la Fiesta de Querétaro, parte del Festival ÁNIMA Madrid 2026. rotativo.com.mx

La participación en el Festival ÁNIMA permite presentar de manera conjunta las tradiciones, el patrimonio y la oferta turística de Querétaro, con una agenda que vincula las expresiones culturales con la promoción del destino. El objetivo es fortalecer el flujo turístico entre ambos destinos y el vuelo directo que los une.