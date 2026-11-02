Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- Más de 32 mil personas acudieron a los panteones del estado de Querétaro durante el 1 de noviembre y la jornada concluyó con saldo blanco y únicamente algunas atenciones menores, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

Amaya Torres explicó que se mantiene un operativo especial en los principales camposantos de la entidad, con el objetivo de brindar atención a las familias que acuden a visitar a sus seres queridos con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

“El día de ayer tuvimos saldo blanco, tuvimos un poco más de 32 mil visitantes en todos los panteones del estado. Hemos tenido atenciones menores; la verdad es que toda la gente ha estado con mucho orden”, expresó.

Durante el primer día de actividades se registró una importante afluencia de visitantes, detalló Amaya Torres. Su comportamiento ordenado permitió que la jornada transcurriera sin incidentes de consideración.

Para este 2 de noviembre se espera un incremento en la asistencia, indicó el funcionario, por lo que el personal de Protección Civil seguirá desplegado para atender cualquier eventualidad.